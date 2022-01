Az iPhone-okat gyártó Apple három hónappal ezelőtt még arra számított, hogy a globális ellátási lánc zavarai negatívan fogják befolyásolni a cég ünnepi negyedéves bevételeit, csütörtökön mégis rekordbevételt könyvelhetett el, amely nagyrészt a prémium mobiltelefonok eladásaiból származott – írja a Reuters.

Bob O'Donnell, a TECHnalysis Research vezető elemzője szerint az Apple kiváltságot élvez más cégekkel szemben abból a szempontból, hogy a félvezetőgyártó cégek a nagyobb piaci szereplőket részesítik előnyben hatalmas vásárlóerejük és a termékeik iránt óriási kereslet miatt. Az Apple csúcskategóriás csipjei pedig drágák, ami vonzó a gyártók számára. Ez lényegében azt jelenti, hogy

az Apple előnyt élvez versenytársaival szemben, és gyorsabban be tudja beszerezni a szükséges alkatrészeket.

Fotó: Shutterstock

Ennek ellenére a régebbi technológiájú csipek beszerzésével az Apple-nek is gondjai akadtak. Régi típusú csipeket használnak például az iPad készülékekhez is, melyekből különösen szűkös volt a kínálat az elmúlt időszakban – mondta Tim Cook, az Apple vezérigazgatója az elemzőknek.

Az elektromos autógyártó Tesla és a Lam Research félvezetőgyártó vállalat is úgy véli, hogy a szállítmányozási problémák idén is korlátozni fogják a termelést. A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk úgy nyilatkozott, hogy a gyárainak korlátozott gyártási teljesítménye is a globális ellátási lánc problémáira vezethető vissza.

A csiphiány, már nem olyan súlyos, mint tavaly, de még mindig jelentős

– mondta elemzőknek.

A félvezető berendezéseket gyártó Lam Research cégnek is új kihívásokkal kellett szembenéznie, az omikron variáns okozta járványhullám további elakadásokat okozott a szállítási és logisztikai működésben. 2022 első heteiben már hiánycikkek voltak bizonyos alkatrészek, köztük a félvezetők is. A félvezetőpiac vezetői reménykednek abban, hogy az ellátási problémák még ebben az évben megoldódnak.