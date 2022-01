Az észtországi székhelyű Bolt keddi közleménye szerint 711 millió dollárral lett gazdagabb a Sequoia Capital és a Fidelity által vezetett finanszírozási körben – számolt be róla a CNBC.

Az új befektetés hatására a vállalat értéke jelentősen megugrott, az öt hónappal ezelőtti 4,8 milliárd dollárral szemben jelenleg már 8,4 milliárd dollárra taksálják a cég értékét.

A 2013-ban alapított Bolt komoly vetélytársa lett az Ubernek, olyan jelentős piacokon szállt ringbe a piacvezető óriáscéggel, mint London vagy Párizs, de sok európai nagyvárosban jelen van, köztük Budapesten is erős a jelenléte (a magyar fővárosban az Uber nincs jelen).

A városok többsége belátta, hogy érdemes az autótulajdonlás irányából elmozdulni a megosztott mobilitási lehetőségek felé, és nyitnak az elektromos robogók vagy épp az autók megosztása felé

– osztotta meg tapasztalatait Markus Villig, a Bolt társalapítója és vezérigazgatója.

Fotó: KALLUS GYORGY

Villig szerint a befektetők kezdik felismerni a szuperalkalmazások értékét, melyek egyetlen platformon több szolgáltatást is nyújtanak. Ez a trend főleg Ázsiában jellemző, de Európában és a tengerentúlon is kezd terjedni.

A Bolt beszámolója szerint 45 európai és afrikai országban vannak jelen, és 100 millió ügyféllel rendelkeznek.

Nem rohannak a tőzsdére

A tőzsdei bevezetés ugyanakkor nem sürgős a cégnek. Villig megerősítette, hogy hosszú távon biztosan a tőzsdére fognak menni, de nem éreznek nyomás amiatt, hogy ezt mielőbb megtegyék.

A konkurens Uber részvényeivel három éve lehet kereskedni, de elég hektikusan szerepelnek a papírok. Bár 2021-ben a történelmi csúcsát is megdöntötte az árfolyam, kicsivel később már a bevezető ár alatt is kirándult egyet.

A Bolt szerint működési modellje rugalmasabb és költséghatékonyabb az Uberéhez képest. A vállalat legutóbbi pénzügyi jelentése szerint 2020-ban 44,9 millió eurós veszteséget szenvedett el, ami némileg alacsonyabb az egy évvel korábbi 85,5 millió eurós mínuszhoz képest. A bevételek majdnem 75 százalékkal, 221,4 millió euróra ugrottak. Amikor a fő üzletágat a koronavírus-járvány hatásai jelentősen visszavetették, a nehéz időkben az ételkiszállítás és más területek felé fordult a Bolt. Villig elmondása alapján a cég kiszállítási üzletága megduplázódott 2021-ben.

Elérte a szektort a sofőrhiány

A pandémia mellett egyéb súlyos problémával is szembe kell nézniük a taxicégeknek. A globális sofőrhiány ugyanis ezt az üzletágat is elérte. Gyakran nemcsak egymással, de a fuvarozócégekkel is versenyre kell kelniük. A legsúlyosabb helyzet az Egyesült Királyságban van, ahol az Uber már novemberben bejelentette, hogy emelni fogja az árakat. A Bolt pedig már három angliai városban lehetővé tette, hogy a sofőrök maguk dönthetik el a viteldíjaikat.