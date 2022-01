A Squid Game sikerén felbuzdulva sosem látott mennyiségű koreai alkotással jelentkezik a Netflix – olvasható Don Kang, koreai tartalmakért felelős igazgatóhelyettesének keddi posztjában, melyről a Bloomberg számolt be.

Az írás szerint több mint 25 koreai program érkezik idén, miután a tavalyi év során az országból érkező alkotások nézettsége hatszorosára nőtt. A Squid Game továbbra is a szolgáltató legnézettebb műsora és a nézők 95 százaléka a félszigeten kívülről érkezett. Közülük sokan további koreai tartalmakat is kerestek a platformon. Így nagy sikereket ért el a csatorna Hellbound című műsora is, melynek premierjét 43,48 millió ember látta, 93 országban került be a top 10-be és 34-ben vezette is a nézettségi listát.

A Netflix 2016 óta több mint 1 milliárd dollárt költött koreai tartalmakra, miután az amerikai piac telítettsége miatt a 4,3 milliárd főnyi népességgel rendelkező ázsiai, csendes-óceáni térségben is igyekszik növelni előfizetői számát. A régióban a koreai drámák pedig rendkívül népszerűek.

Az idei évben érkező alkotások között megtalálható lesz a Nagy pénzrablás koreai adaptációja, egy középiskolai zombi inváziót feldolgozó alkotás és egy, a szöüli olimpiát hátteréül használó, akciódús film is.