A német parlament szerdán vitatja meg a koronavírus-oltás kötelezővé tételét, amelyet a YouGov legfrissebb felmérése szerint csupán a közvélemény hatvan százaléka támogat, ami némi csökkenés a decemberben mért 63-hoz képest. Olaf Scholz kancellárnak viszont meggyőződése, hogy enélkül nem érhetnek el olyan szintű átoltottságot, amivel véget lehet vetni a járványnak.

Igen, a helyzet remélhetőleg javulni fog tavasszal és nyáron, de jön majd az ősz

– nyilatkozta a hétvégén a Süddeutsche Zeitungnak. A lakosság több mint 75 százaléka kapta meg legalább a vakcina első adagját, de a kancellár célja ezt 90-re feltornázni. Németországban 85 440 új fertőzést jelentettek vasárnap, és a százezer főre vetített hétnapos átlag a járvány kezdete óta most először haladja meg a 806,8 esetet.

Fotó: GEORGI PALEYKOV / AFP

Átoltottságban Kelet-Közép-Európa marad el a leginkább az uniós átlagtól, Romániában csak a lakosság 41 százaléka teljesen vakcinázott, Bulgáriában pedig 28 százaléka, miközben a napi 12 ezer fertőzés a korábbi rekord duplája. Csehországban a szakértők előrejelzése szerint az omikron-variáns terjedése miatt január végére napi ötvenezer esettel számolhatnak, pedig a jelenlegi harmincezer körüli szám is rekordot jelent.

Fotó: STR / AFP

További szigorításokat terveznek Japánban, ahol az ország csaknem egészére kiterjeszthetik az úgynevezett kvázi rendkívüli állapotot, Kínában viszont hétfőn feloldották az egy hónapja tartó zárlatot a 13 milliós Hszianban.

Pekingben ugyanakkor drákói szigorral próbálják elfojtani a járvány terjedését: a városi önkormányzat utasítására 72 órán belül tesztet kell végeztetnie mindenkinek, aki az elmúlt két hétben láz, köhögés vagy fertőzés elleni gyógyszert vásárolt.

Az olimpiai résztvevőket érintő korlátozásokat azonban némileg enyhítették, annak ellenére, hogy a külföldi delegációkkal érkezők között már 177 pozitív esetet találtak

– jelentette be hétfőn a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

Az intézkedések azonnali hatállyal életbe léptek, és többek között 40-ről 35-re csökkentették az érintett személy fertőzöttségét mutató úgynevezett CT-érték elfogadhatósági határát, valamint 14-ről hét napra a kötelező karantént azok számára, akik közeli kontaktusba kerültek fertőzöttel. Így több sportoló vehet részt a játékokon, bár a többieknél is gyakrabban fogják őket tesztelni, és vonatkoznak majd rájuk bizonyos korlátozások. Emellett lehetővé teszik azt is, hogy a lehető leghamarabb hazatérhessenek, akik egymás után több pozitív tesztet produkálnak. A sportolók számára azonban további nehézségeket okoz, hogy az időjárás miatt ismét jelentősen romlott a levegő szennyezettsége, Pekinget napok óta sűrű szmog borítja, a szálló por koncentrációja hétfőn elérte köbméterenként a 205 mikrogrammot, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) öt mikrogammban szabja meg az ajánlott határt.

Fotó: KOKI KATAOKA / AFP

A kínai zárlatok, karanténok és egyéb korlátozások miatt egyre komolyabb fennakadások tapasztalhatók az ország legnagyobb kikötőiben, és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy közeledik a holdújév hosszú ünnepe.

2022 úgy kezdődik, ahogyan 2021 véget ért – káosszal

– mondta a CNBC-nek Atul Vashistha, az ellátási láncokkal foglalkozó Supply Wisdom tanácsadó cég alapítója és elnöke.

A fennakadások miatt ismét emelkednek a szállítási díjak:

Ázsia és az Egyesült Államok nyugati partja között a tengeri szállítás négy százalékkal drágult, de várhatóan megáll ezen a szinten, mivel az újév miatt hamarosan hosszabb időre leállnak a gyárak Kínában. A légi szállítás díja viszont tovább nőhet, annak ellenére, hogy például Észak-Európa irányába csak januárban több mint ötven százalékkal emelkedett, és eléri a kilónkénti 9,59 dollárt (egy dollár 317 forint). Több nagy szállítócég, például az Ocean Network Express és a Hapag-Lloyd pedig a tavalyinál korábban leállította a szolgáltatásokat az ünnep előtt, ami további nyomást helyez az egyébként is sérülékeny globális ellátási láncra.