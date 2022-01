Hamarosan sor kerülhet az Eviation elektronikus meghajtású utasszállítójának első tesztrepülésére – közölte a vállalat vezérigazgatója, Omer Bar-Yohay a Flying magazinnal hétfőn.

Bar-Yohav ugyan konkrét időpontot nem árult el, de azt mondta, hogy mindössze 5-6 földi teszt után, napokon belül megtörténhet az első tesztrepülés is.

Az Alice névre keresztelt repülő első felszállására annak 2019-es párizsi bemutatója óta vár a közönség, a napokban pedig a prototípust többen is látták a Seattle-höz közeli Arlington repülőtéren mozogni.

Fotó: Bloomberg

A tervek szerint a repülő két fős személyzet mellett kilenc utast tud majd szállítani és nagy energiasűrűségű akkumulátorai két 640 kW teljesítményű motort hajtanak majd meg. A tervek szerint ezzel a gép 440 kilométeres hatótávot érhet el, 450 kilométeres óránkénti utazósebesség mellett. Közel 7500 kilogrammos maximális felszállási súlya pedig több mint 1100 kilogrammos teher szállítását teszi lehetővé.

Az Eviation az amerikai légügyi hatóságtól (FAA) 2024-re várja a gép engedélyezését. Tavaly a repülőgép luxusjellegű, vezetői változatának terveit is nyilvánosságra hozták, mely ugyan csak hat utast szállítana, ám több helyet biztosítana olyan tereknek, mint konyha, mosdó és mosogató. Az Alice-nak ezek mellett tervezik a teher változatát is, 15 méter körüli tárhellyel. A DHL Express 12 darab gép rendelését is bejelentette, 2024-es szállítással.

Az iparági szereplők közül azonban sokan szkeptikusak, hogy az akkumulátorok fejlesztése terén elért eredmények elegendőek-e teljesen elektromos ingázó és helyi közlekedésre alkalmas repülők működtetésére. A siker kulcsa a magas energiasűrűség lehet.

Azonban nem az Alice az egyetlen teljesen elektromos repülő, ami a fejlesztés alatt áll. A svéd Heart Aerospace ES-19 nevet viselő gépe a tervek szerint 19 utast tudna szállítani, 400 kilométeres távolságra. 2026-os üzembe helyezése esetén az United Airlines és a Mesa Airlines 200-at rendelt a gépből, további 100-ra szóló opcióval.