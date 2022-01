Csökkenni fog várhatóan az idén az európai és ázsiai földgázkereslet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) hétfőn nyilvánosságra hozott negyedéves jelentése szerint. Tavaly becslések szerint még 5,5 százalékkal, 552 milliárd köbméterre nőtt az európai gázfogyasztás, az IEA azonban azzal számol, hogy az idén már mintegy 4,5 százalékkal, 527 milliárdra esik vissza, részben azért, mert a 2021-eshez képest akár 6 százalékkal kevesebbet használhatnak fel ebből a fosszilis energiaforrásból az erőművek. Utóbbinak több oka is van; egyrészt gyors mértékben nyernek teret a megújuló energiaforrások, másrészt a magas gázárak rontják a versenyképességüket a széntüzelésű erőművekkel szemben.

Fotó: Shutterstock

Az európai és ázsiai gázárak tavaly rekordmagasságba ugrottak, és az Egyesült Államokban is évtizedes csúcsra emelkedtek a mérsékelt kínálat, az alacsony tárolói kapacitás, az infrastruktúra leállása és a cseppfolyósított gázért (LNG) folytatott verseny miatt. Bár jelentősen emelkedtek az európai szén- és karbonárak is, a gázétól azért így is elmaradtak, így ideiglenesen jobban megéri a legszennyezőbb fosszilis energiaforrást használni áramtermelésre. Az IEA előrejelzése szerint az idén Európában a földgáz és Ázsiában az LNG ára átlagosan 26, illetve 27 dollár körül mozog majd brit hőegységenként (mmBtu), ami a legmagasabb átlagos éves ár lesz, mert változatlanul alacsony a tárolt mennyiség és mérsékelt a kínálat. (Egy dollár 320,17 forint.) Jelenleg az Európában irányadó holland TTF gáztőzsdén márciusi szállításra brit hőegységenként 30 dollárba kerül a gáz, Ázsiában pedig ugyancsak márciusra az LNG-é azonnali szállításra 27 dolláron áll. Az árak várhatóan az év közepéig magasak maradnak, de akkor is csak akkor csökkennek majd, ha nő a kínálat – figyelmeztetett az IEA. Az Egyesült Államokban viszont a szervezet szerint jobb a helyzet, az irányadó Henry Hub árak ott az idén átlagosan a 2021-es szint, vagyis négy dollár körül mozoghatnak.

Bár az Európába és Törökországba irányuló orosz gázexport csökkent az utolsó negyedévben, az egész 2021-et tekintve négy százalékkal nőtt az előző évhez képest, míg az Európai Unióba szállított mennyiség három százalékkal visszaesett. Ázsiában tavaly hét, Kínában 12 százalékkal emelkedett a kereslet, de az IEA előrejelzése szerint az idén várhatóan mindkettőben lassulni fog a további növekedés, öt, illetve nyolc százalékra.

Fotó: AFP

Európának külön gondot jelent, hogy az Ukrajna esetleges megtámadása esetén Oroszország ellen kivetendő szankciókra válaszul Moszkva elzárja a gázcsapokat. A kontinensen már a tél kezdetén a szokásosnál alacsonyabb volt a tárolók kapacitása, a Jamal-Európa-vezetéken pedig december 21. óta folyamatosan keletre áramlik a gáz, az üzemeltető német Gascade adatai szerint hétfőn reggel óránként 5,9 millió kilowattórányi mennyiségben. A Gazprom egyelőre az Északi Áramlat 2. engedélyezésében sem bizakodhat, a vezeték ugyan szeptemberben elkészült, a törvényi előírásoknak megfelelően megalapították a német leányvállalatot, de „a további lépések még hiányoznak”, így „a döntés aligha lehetséges az év első felében” – nyilatkozta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak Jochen Homann, a Szövetségi Hálózati Ügynökség elnöke.