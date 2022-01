Németországban az éves infláció januárban 4,9 százalékra csökkent a decemberi, negyvenéves csúcsot jelentő 5,3 százalékról, ezzel pedig hét hónapja először enyhült az áremelkedés mértéke. A piac a fogyasztói árak növekedésének erőteljesebb enyhülését, 4,3 százalékot várt januárra. Havi összevetésben az árak 0,4 százalékkal emelkedtek a decemberi 0,5 százalék után, szemben a piac várakozásával, amely az árak 0,3 százalékos csökkenésével számolt.

A következő hónapokban várhatóan továbbra is magas marad az infláció, elsősorban azért, mert az ellátási láncok zavarai lassabban enyhülnek a járvány ázsiai terjedése miatt, emellett pedig a magas energiaárak is fokozzák a termelők költségeit.

A csalódást okozó német adatok után félő, hogy az euróövezet csütörtökön napvilágot látó januári éves inflációs adata sem enyhül a decemberi 5 százalékról a várt 4,4 százalékra. Ugyanakkor az esetleges rosszabb adatok hatására sem valószínű, hogy az Európai Központi Bank (EKB) változtatna gazdaságélénkítést támogató, laza monetáris politikáján. Már csak azért sem várható fordulat ezen a területen, mert az elmúlt három negyedév legkisebb gazdasági növekedését érte el az euróövezet a tavalyi utolsó három hónapban.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az euróövezet országainak együttes teljesítménye 0,3 százalékkal bővült 2021 utolsó három hónapjában negyedéves alapon. Noha a teljesítmény a megelőző időszak 2,3 százalékos növekedéséről jelentősen visszaesett, a számok így is megfeleltek a piaci várakozásoknak.

A lassulás elsősorban annak eredménye, hogy az omikron vírusvariáns terjedése ellen bevezetett korlátozások és a magas energiaárak visszafogták a fogyasztást, emellett az ellátási láncok zavarai fékezték a feldolgozóipari termelést.

Optimizmusra adhat okot, hogy a közelmúltban számos európai országban feloldották a korlátozásokat, emellett a német Ifo gazdaságkutató is arról számolt be, hogy csökken azon német feldolgozóipari vállalatok száma, amelyek ellátási zavarokról, illetve a köztes termékekkel és nyersanyagokkal kapcsolatos problémákról számoltak be.

A német gazdaság 0,7 százalékkal zsugorodott a tavalyi utolsó negyedévben, amit részben ellensúlyozott a francia 0,7 százalékos, az olasz 0,6 százalékos és a spanyol 2 százalékos bővülés.

Az euróövezet gazdasági teljesítménye a válsággal erősen sújtott 2020 azonos időszakával egybevetve 4,6 százalékkal növekedett az utolsó negyedévben, ez ugyan több a megelőző negyedév 3,9 százalékánál, viszont elmaradt a piaci konszenzusban szereplő 4,7 százalékos várakozástól. A teljes 2021-es évet tekintve az euróövezet GDP-je 5,2 százalékkal nőtt.