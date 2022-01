Olaszországban az éves inflációs ráta 2021 decemberében 3,9 százalékra emelkedett az előző havi 3,7 százalékról, összhangban a piaci előrejelzésekkel – derült ki az ISTAT előzetes adataiból. Ez volt a legmagasabb érték 2008 augusztusa óta, amelyet elsősorban a szabályozott energiatermékek árainak 41,9 százalékos megugrása okozott a novemberi 41,8 százalékos emelkedést követően. További inflációs nyomást a feldolgozott élelmiszerek (2 százalék szemben a novemberi 1,4 százalékkal), a feldolgozatlan élelmiszerek (3,6 százalék szemben 1,5 százalékos novemberi értékkel) és a tartós fogyasztási cikkek (0,8 százalék a 0,4 százalék után) árainak emelkedése okozta. Az éves maginflációs ráta, amely nem tartalmazza az energiát és a feldolgozatlan élelmiszereket, 1,5 százalékra emelkedett a novemberi 1,3 százalékról. Havi szinten az infláció decemberben 0,4 százalék lett, ami enyhülés az előző havi 0,6 százalékról. Eközben a EU-harmonizált index (HICP) éves szinten 4,2 százalékkal, havi szinten pedig 0,5 százalékkal emelkedett decemberben. A tavalyi teljes évben átlagosan 1,9 százalékos volt az áremelkedés, míg 2020-ban 0,2 százalékos deflációt mértek.

Fotó: RICCARDO FABI / AFP

Az IHS Markit Olaszországra vonatkozó összetett beszerzésimenedzser-indexe a végleges adatok szerint 2021 decemberében 54,7-re esett a novemberi 57,6-ról, de ezzel együtt is a magánszektor tizenegyedik egymást követő hónapban mért erős bővülését mutatja. A kibocsátás növekedését a feldolgozóipar vezette, míg a szolgáltatásoknál a decemberi 53 pont az elmúlt nyolc hónap bővülésének egyik leggyengébb aktivitási szintje volt, ami visszaesés a novemberi 55,9-hez képest, de így is kényelmesen a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50-es határ fölött maradt. Az összes új megrendelés jelentősen nőtt, és a cégek tovább bővítették munkaerő-állományukat, miközben a függő ügyletek állománya ismét rekord ütemben emelkedett. A felmérés szerint az input- és outputár inflációs ráták enyhén mérséklődtek, de a novemberben elért rekordmagas értékek közelében maradtak. Eközben az üzleti bizalom továbbra is derűlátó maradt, bár a hangulat 2021 januárja óta a leggyengébb volt.