Vesztett pozíciójából London a világ vezető pénzügyi központjaival szemben

A világ legjelentősebb pénzügyi központjaként számon tartott London pozíciója kulcsfontosságú területeken ingott meg a többi centrumhoz képest

– írja a Reuters.

A City of London tanulmánya a világ hét vezető pénzügyi központjának London után

New Yorkot, Szingapúrt, Frankfurtot, Párizst, Hongkongot és Tokiót nevezte meg.

Fotó: ED RHODES / AFP

Az összehasonlítás szempontjai kiterjedtek az innovatív ökoszisztémára, a pénzügyi tevékenység hatókörére, a rugalmas üzleti infrastruktúrára, a tehetséghez való hozzáférésre és a jogszabályi környezetre is.

A kutatásból kiderül, hogy az angol főváros már kevésbé számít vonzónak a nemzetközi üzleti környezetben, amelyben a Brexit is szerepet játszott. A tehetségek megnyerésében és a digitalizációban is megelőzte New York és a dinamikusan fejlődő Szingapúr, ahol még a jogszabályi környezet is kedvezőbb.

Londonban az adók is magasak, különösen a bankszektorban,

de ez nem kedvez a nagyvállalatoknak és a cégalapításnak sem. Európai szinten Párizs vált komoly versenytárssá, amely idén először került fel a listára.

A brit pénzügyminisztérium és a Bank of England közösen dolgozik a versenyképességi stratégia előremozdításán.