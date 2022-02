Az orosz–ukrán háborús pszichózis hatására hétfő reggel további 1,7 százalékkal erősödött a búza határidős jegyzése a chicagói árutőzsdén, miután a múlt héten már 5,3 százalékkal vágtázott, bár még mindig 7 százalékkal elmarad novemberi rekordértékétől, amikor 9 éves csúcsra emelkedett.

Gyors ütemben drágul az arany és a palládium is, egyrészt mivel menedékként is szolgálnak a piaci felfordulás közepette, másfelől a lehetséges ellátási zavarokat is meg akarják előzni a befektetők.

Fotó: Shutterstock

A fekete-tengeri régióból érkező szállítmányok kulcsfontosságúak a világ gabonakészleteinek biztonsága szempontjából. Oroszország és Ukrajna adja a globális búza- és árpaexport közel egyharmadát, a kukoricakereskedelemnek pedig körülbelül egyötöde kötődik a térséghez. A feszült helyzet ezért magasan tarthatja a gabona- és az évtizedes csúcson álló élelmiszerárakat is. Külön pech, hogy a kukoricát ráadásul – a szójával együtt – a dél-amerikai forró, aszályos időjárás is drágítja.

„Ukrajna ugyan exportál némi kukoricát, de sokkal erőteljesebb a szerepe a gabonapiacon” – mondta Tobin Gorey, a Commonwealth Bank of Australia árupiaci stratégája. „Az egyébként is szűkös és tovább szűkülő kínálat mindegyik gabonafajta árazását rendkívül érzékennyé teszi” – fűzte hozzá.

Az arany sem kizárólag az orosz fegyverek eldördülésétől való rettegés miatt ugrott pénteken – az utóbbi 4 hónap legnagyobb napon belüli drágulásával – a háromhavi csúcsot jelentő 1864 dollárra unciánként, a száguldó infláció és a meghatározó pénzpiacokon emiatt bekövetkező monetáris politikai szigorítások is ludasak benne.

Pénteken egyébként a 10 éves amerikai kötvényhozam is lejjebb ereszkedett hároméves csúcsáról, hétfő reggel azonban új erőre kapott, és ismét felfelé indult, míg az arany unciája 0,3 százalékkal, 1854 dollárig csúszott vissza. Ilya Spivak, a DailyFX stratégája szerint a háborús veszély újra csökkentheti az amerikai hozamokat, ami újabb csúcsokra segítheti az aranyat.

Az arannyal kapcsolatban ugyanakkor Nicholas Frappell, a sydney-i székhelyű ABC Bullion globális vezérigazgatója egyszersmind óvatosságra is intett. Mint kiemelte,

a kockázatkerülő hangulat és a reálhozamok csökkenése segítheti a sárga fémet, ám az erősödő dollár meghiúsíthatja a további ralit.

Fotó: Shutterstock

Amennyiben viszont a nyersolaj jegyzése megközelíti a 100 dollárt, pláne ha át is lép ezen a mágikus határvonalon, újra fokozódhatnak az inflációval és a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak, ami valószínűleg megint csak az arany malmára hajtaná a vizet – foglalta össze gondolatmenetét.

„Az elmúlt hónapokban az elsősorban az autókatalizátorok iránti kereslet által hajtott palládiumpiacokon is újra meglódultak az árak az orosz–ukrán háború előszelét érezve, mivel az eldurvuló konfliktus egyre nagyobb veszélyt jelent az ellátásra” – mondta a Bloombergnek Gavin Wendt, a MineLife Pty vezető elemzője. A különleges tulajdonságokkal rendelkező nemesfém amúgy hétfőn 3,9 százalékkal vágtázott Szingapúrban, és az unciánkénti 2398 amerikai dolláros árszintet is túlszárnyalva, február másodika óta nem látott árszintet ért el.

A palládium ára az idén amúgy eddig mintegy 23 százalékkal nőtt, ami kisebb mértékű, mint az olajé, annak ellenére, hogy Oroszország részesedése sokkal nagyobb, nagyjából 40 százalékos a palládiumpiacon. Ráadásul öt hónapos távon nem is drágult érdemben az elsősorban a hagyományos belső égésű motorral szerelt autók katalizátoraiban és újabban a hibrid járművekben ugyancsak használt nélkülözhetetlen nyersanyag, azaz egy átmeneti gyengülést követően még csak most jutott vissza szeptemberi árszintjére.