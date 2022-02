Gazdasági vészhelyzetet hirdetett Srí Lanka szeptemberben, miután a rúpia elértéktelenedése az élelmiszerárak 25 százalékos megugrását okozta.

A nemzetközi hitelezők leminősítették az országot, mert attól tartanak, hogy Srí Lanka nem lesz képes törleszteni 35 milliárd dolláros külső adósságát.

A fizetésképtelenség határán álló országnak csak idén mintegy 4,5 milliárd dollárt kell visszafizetnie, kezdve egy 500 millió dolláros nemzetközi államkötvénnyel, ezért már Kínától is segítséget kértek. Az eddig a főként turizmusából élő dél-ázsiai szigetországot nagyon megviselte a koronavírus-járvány. A devizaválságot energiaválságot is követte, az állam már azt sem engedheti meg magának, hogy olajat vásároljon, ezért rosszabbodhat az üzemanyaghiány. A mintegy 22 millió lakosú országban a háztartásoknak gondot okoz a gáz és a fűtőolaj beszerzése. Korlátozták az áramfelhasználást, akadozik a közlekedési hálózatok működése és az alapvető élelmiszerekben is nélkülöznek, a boltokban például adagolják a rizst és a tejet.

Az alkatrészekből is hiány van, és idén még 30 százalékos visszaesés várható, amelynek hátterében a devizatartalékok megmentésére szolgáló importstop áll

– írja a Reuters.

Fotó: Valery Sharifulin

A rendelkezésre álló büdzsé a pandémia óta 7,5 milliárd dollárról 2,36 milliárd dollárra zsugorodott. A vészhelyzeti szabályok értelmében megtiltották a nem létfontosságú eszközök beszerzését. A szakértők szerint jelenleg a legnagyobb gondot a meglévő járműpark karbantartásához szükséges pótalkatrészek importjának nehézségei okozzák. A főváros Colomboban a kereskedők nagy becsben tartanak bármiféle alkatrészt, például egy Wagon R modell oldalsó tükreit.

A Suzuki ikonikus, ötüléses járműve alacsony üzemeltetési költségei miatt rendkívül népszerű Srí Lankán.

Mivel az elmúlt négy évben mintegy 30 ezer darabot adtak el belőle, és az országban viszonylag magas a közúti balesetek aránya, ezért sokaknak van szüksége csere tükrökre, amelyekhez a beszerzési gondok miatt szinte már csak a külvárosban szétszórtan fellelhető alkatrészboltokban lehet hozzájutni. A Wagon R tükrök ára a járvány előtti szintről mostanra több mint 35 százalékra emelkedhet és darabonként 148,5 dollárba is kerülhet. A hiányt a tolvajok is kihasználják, akik úgy jutnak gyorsan pénzhez, hogy a feketepiacon értékesítik a tükröket.

A használt gépjárművek ára is emelkedik, bizonyos esetekben az eddigi ár dupláját kell fizetniük a vevőknek, már aki megengedheti, hogy autót vásároljon.

A Wagon R példájánál maradva egy használt modellért akár 5 millió rúpiát, azaz 25 ezer dollárt is elkérhetnek. Összehasonlításképpen 2018-ban egy vadonatúj jármű 2,8 millió rúpiába került. 2020 márciusában szinte az összes autó importját betiltották, a légkondicionálók, a hűtőszekrények és videojáték-konzolok behozatalával együtt. A járműipari szektor képviselői ugyanakkor azt kérik a kormánytól, hogy az élelmiszerek és a gyógyszerek mellett az autóalkatrészeket is sorolják a létfontosságú cikkek közé, mert a jelenlegi helyzet csak még tovább gerjeszti a válságot.