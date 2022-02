A pandémia a virágipart is jelentősen megbolygatta, hiszen az elmaradt rendezvények és esküvők miatt jelentősen lecsökkent a vágott virágok iránti kereslet. Ugyan két év után az élet kezd lassan visszarázódni a normál kerékvágásba, az üzletág várhatóan csak 2023-ban állhat teljesen helyre – írja a The New York Times.

A globális ellátási lánc zavarai, a munkaerőhiány és a termőföldeket érintő rossz időjárási körülmények miatt globális áruhiány van friss virágokból, különösen az esküvői dekorációkhoz előszeretettel használt fajtákból. Egy New Jersey-i virágtervező cég partnere, Bob Conti 30 éves karrierje alatt nem tapasztalt ilyen mértékű áruhiányt.

Hiány van virágszalagokból, még színes gyertyákból és egyéb kiegészítőkből is. Senki nem tud semmit ígérni, őrület.

– mondta.

Az Egyesült Államokban értékesített virágok legnagyobb hányada importcikk: többségük Hollandiából, Kolumbiából és Kenyából érkezik.

Az esküvői rózsák jelentős részét Ecuadorból szerzik be, míg a bazsarózsák első számú exportőre Hollandia. Bár az USA-ban is vannak virágtermőföldek, ezek inkább a ritkább fajtákra specializálódnak, mert nem tudják felvenni a versenyt a világ más területein termelt mennyiséggel és az alacsonyabb árakkal.

A rendezvényekre szánt virágokat külön odafigyeléssel, gyakran közvetlenül 10 nappal az esemény előtt kézzel szedik le, így az adott ünnepnapra teljesen kivirágozhatnak. A betakarított virágokat először a nagykereskedelmi piacok kapják meg, majd kamionok és repülőgépek segítségével raktárakba és más elosztópontokra szállítják őket a világ minden tájára, onnan kerülnek a helyi vállalkozásokhoz és a kisebb helyi piacokra.

Az esküvői virágkompozíciók összeállításához a virágkötők általában hibrid megközelítést alkalmaznak. A felhasznált virágok többségét közvetlenül a nagykereskedőktől vásárolják meg, hogy garantálni tudják a szükséges mennyiséget az adott fajtából. Ezeket később egyéb különleges virágokkal egészítik ki, amelyeket a helyi virágpiacokon vásárolnak meg néhány nappal az esemény előtt.

Fotó: Shutterstock

A világjárvány azonban a virágkötők munkarendjét is megváltoztatta. A pandémia előtti évtizedekben akár egy évvel előre is gondosan megtervezhették ügyfeleikkel a dekorációs elképzeléseket, majd hat-nyolc héttel a nagy nap előtt bemutathatták a mintaösszeállításokat. Ritkán kelllett amiatt aggódniuk, hogy nem tudják beszerezni például az oltár hátteréhez szükséges fehér virágokat.

A 2020-as leállások következtében a termelőknek alkalmozkodniuk kellett a megváltozott piaci igényekhez: nemcsak kevesebbet, hanem más virágfajtákat kezdtek el ültetni, háttérbe szorítva a dekorációs növényeket

– mondta Tracey Morris, a kaliforniai Santa Barbarai virágárus. A termelők inkább az üzletekben is árult, otthoni környezetet díszítő fajták ültetésére tértek át. Azóta a gazdaságok ismét elkezdték a dekorációs virágok ültetését, de ez egy lassabb folyamat, mert meg kell várniuk, amíg a helyükön termesztett növényeket betakarítják és újakat ültethetnek a helyükre.

A munkaerőhiány, az ellátási lánc problémái és az időjárási körülmények is megtépázták a virágipart

A termelőgazdaságok és a nagykereskedők kénytelenek voltak sok alkalmazottuktól megválni a kereslet lecsökkenése miatt, köztük a betakarítóiktól és értékesítőiktől is. Más dolgozók a megváltozott életkörülményeik miatt voltak kénytelenek otthagyni munkahelyüket.

Az ellátási lánc problémái is zavart okoztak az áruszállításban: gyakran követhetetlenné vált a virágok egyik helyről a másik helyre való eljutása. Patrick Dahlson, a Los Angeles-i Mayesh Wholesale virágüzlet tulajdonosa elmondta, hogy a késések heti rendszerességűek lettek: a kevés kamionsöfőr, illetve a nemzetközi járatok megritkulása miatt is kevesebb terméket tudtak egyszerre importálni.

Az elakadások és késések gyakran termékveszteséggel is járnak,

mert gyakori jelenség, hogy a virágok napokra a repülőtéri hűtőtárolóban ragadnak, mielőtt kapacitás áll rendelkezésre atovábbszállításukhoz.

Az időjárási körülmények is kedvezőtlenül érintették a virágtermesztést. A népszerű esküvői virágok, például a rózsa és szegfű terméshozamai is csökkentek a szokásosnál hidegebb tavalyi időjárás, valamint a csapadékosabb dél-amerikai vegetációs időszak miatt. A kaliforniai aszályok is további kihívást jelentenek a virágtermesztő gazdaságoknak.

Mindez azt eredményezte, hogy az esküvői csokrok és egyéb kompozíciók elkészítéséhez a virágkötők nem tudták garantálni bizonyos virágfajták beszerzését. Nagy segítséget jelent számukra, ha vevőik rugalmasak, és nem bánják, ha egy adott virágfajtát végül egy másikra kell helyettesíteni.

"Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kívánt cikkeket megkapjuk, de ügyfeleinknek is rugalmasságot kell tanúsítaniuk" – mondta Rishi Patel, a chicagói HMR Designs rendezvényszervező cég vezérigazgatója.

A kereskedők az inflációt is megszenvedik

Az infláció hatásai is a virágpiacot sem kerülték el. A glovális áruhiányra reagálva a fogyasztók nagy tételben vásároltak fel termékeket, különösképp az ünnepek előtt, ez azonban még nagyobb terhet rótt a globális ellátási rendszerre, valamint kedvezően hatott az inflációs folyamatokra is, ami akár 2022-nél tovább is kitarthat.

Az infláció az amerikai és az importált virágok árát is megdobta:

a szálankénti rózsák ára 1,5 dollárról a duplájára emelkedett, míg az esküvőkön preferált fehér virágok költsége szintén 25-50 százalékkal megnőtt.

Az áremelkedés ellenére a virágárusok csak az új vásárlók esetében számíthatják fel az új árakat. A 2019-es, többször elhalasztott esküvői megrendelések esetében továbbra is a korábban megállapított árak érvényesek.

Fotó: South_agency

Kulcsfontosságú a keativitás és a rugalmasság

Noha a virágipar még válsággal küzd, sokan már alig várják, hogy a pandémia miatt elhalasztott esküvőjüket végre megtarthassák. Ebben az évben körülbelül 2,5 millió esküvőt tartanak az Egyesült Államokban a Wedding Report kereskedelmi csoport szerint.

A virágkészítőknek nem maradt más választásuk, kreatív ötletekkel kellett előállniuk az áruhiány leküzdésére. Virágok helyett például gyakran zöld ágakkal és levelekkel dobják fel az esküvői dekorációkat. Egy másik alternatíva a selyemvirágok használata, melynek költsége átlagosan 70 százalékkal alacsonyabb, mint a friss virágoké, és amit már régóta használnak nagyméretű installációk kiegészítésére. Gyakori az esküvői dekornövények élő, cserepes fákkal való helyettesítése is, melyek ráadásul újrahasznosíthatóak is, így akár egymás után több rendezvényen is fellhasználhatók.

Számunkra azok az események voltak a legkönnyebben megvalósíthatóak ebben az időszakban, ahol kreatív szabadságot kaphattunk

– mondta Kara Nash, az atlantai Kara Nash Designs tulajdonosa.

Virágot ugyanis lehet kapni, csak nem biztos, hogy azt a fajtát, melyre a vásárlóink eredetileg számítottak.