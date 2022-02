Jared Kushner, Donald Trump volt amerikai elnök veje és egyben korábbi főtanácsadója az elmúlt hetekben tartott forrásgyűjtő körútján többek között megbeszéléseket folytatott Mohammed bin Szalmánnal, a Szaúd-Arábiát ténylegesen vezető trónörökössel, illetve az arab monarchia többségi tulajdonában álló Saudi Aramco vezetésével is – írja a Bloomberg.

Fotó: Ahmad GHARABLI / AFP

Az Izrael és az arab országok közötti kapcsolatok normalizálását hivatali ideje alatt nagyban segítő Kushner, akit ezért amerikai republikánus képviselők Nobel-békedíjra is jelöltek, Trump választási vereségét követően indította el Affinity Partners nevű magántőkealapját. Bár állítólag nem az új vállalkozáshoz való pénzgyűjtés állt az utazás középpontjában, Kushner támogatást kért a szaúdi szuverén vagyonalapból, amelynek a trónörökös az elnöke, valamint a régió más, kormányok által ellenőrzött alapjaiból is. Az Aramco vezérigazgatójával, Amin Nasszerrel folytatott megbeszélésén Trump veje megvitatta a lehetséges megújuló energiaipari befektetéseket is.

A magán és egyben üzleti célokat vegyítő körút részeként Kushner az Egyesült Arab Emírségekben is járt, és családjával együtt meglátogatta a dubaji Expo 2020-at, valamint Katarban is tett egy látogatást.