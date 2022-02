A brit kiskereskedelmi forgalom a vártnál gyorsabb ütemben nőtt januárban, mintegy felét ledolgozva annak a veszteségnek, amelyet az omikron decemberi hulláma okozott. A forgalom 1,9 százalékkal nőtt januárban a decemberi 4 százalékos visszaesés után. A januári volt a legnagyobb növekedés azóta, hogy tavaly áprilisban enyhítették a nem létfontosságú üzletekre vonatkozó zárva tartási szabályokat. A piac ennél sokkal kisebb, csupán 1 százalékos havi növekedést várt, azután, hogy a decemberi forgalomcsökkenés is valamivel nagyobb volt a becsléseknél.

Fotó: AFP

A kiskereskedelmi eladások stabil januári növekedése arra utal, hogy az omikron okozta visszaesés kisebb és rövidebb ideig tartó volt, mint azt korábban gondolták. Látható, hogy a vírus minden hulláma egyre kisebb mértékben sújtja a gazdaságot, az egyre jobban alkalmazkodik, ennek ellenére a magas infláció és elszálló energiaárak miatt a kiskereskedők kilátásai nem túl fényesek – mondta Adam Hoyes, a Capital Economics közgazdásza.

Januárban az elmúlt közel 30 év leggyorsabb ütemű, 5,5 százalékos inflációját mérték a szigetországban, ami a Bank of England előrejelzése szerint áprilisban 7,25 százalék körül tetőzik majd. Ugyanakkor a januári kiskereskedelmi forgalmi adatok kiszámításához használt külön inflációs mutató 6,7 százalékra emelkedett, ami a valaha volt legmagasabb érték. Az energia- és élelmiszerárak gyors emelkedése miatt a fogyasztóknak kevesebb elkölthető pénzük marad a nem létfontosságú termékekre, és 2022-ben a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelme 30 éve a legnagyobb mértékben fog csökkenni.

A januári kiskereskedelmi forgalom 9,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, amikor sok üzletnek korlátozták a nyitva tartását, és 3,6 százalékkal haladta meg a válság előtti szintet.

A brit kereskedők viszonylag rugalmasan vészelték át a világjárványt, és az online vásárlásra való nagymértékű áttérésnek köszönhetően az eladások összességében már 2020 júliusában ismét a 2020. januári szint felett voltak. A ruházati boltok azonban sokkal nehezebben tértek magukhoz, mivel az online értékesítés számukra nehézkesebb.

A helyzet normalizálódása abból is látható, hogy az online értékesítés aránya januárban 25,3 százalékra 2020 márciusa óta a legalacsonyabb szintre csökkent, bár még így is jóval meghaladja a 2020 februárjában, a világjárvány előtt mért 19,8 százalékot. De az is a kilábalásra utal, hogy az élelmiszer-értékesítés is először esett a pandémia előtti szint alá, mivel egyre többen térnek vissza az étteremben való étkezéshez – mondta Darren Morgan, a brit statisztikai hivatal (ONS) statisztikusa.

A kedvező foglalkoztatási adatok, köztük a 4,1 százalékra csökkenő munkanélküliségi ráta után tehát a kiskereskedelmi adatok is megerősítik azt a várakozást, hogy a Bank of England márciusban harmadszorra is kamatot emel majd. A bank februári ülésén 25 bázisponttal 0,5 százalékra emelte az irányadó kamatlábat, ezzel pedig a hitelfelvételi költségek az elmúlt 2 év legmagasabb szintjét érték el. Ugyanakkor a döntéshozók közel fele még nagyobb, 50 bázispontos kamatemelés mellett szavazott, de valamennyien jelezték, hogy a következő hónapokban további szigorításokra lesz szükség, ha a gazdaság nagyjából a jelenlegi előrejelzésekkel összhangban fejlődik.