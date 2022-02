Kész újabb gazdasági szankciók bevezetésére az Egyesült Államok. Joe Biden elnök újabb „gazdasági fegyver” bevezetését lengette be a Fehér Házban, ezúttal olyat, amibe beleremegne Oroszország – írja a Yahoo Finance.

Az eszköz nem más, mint az Export Adminisztrációs Szabályzat, amellyel bel-, és külföldi vállalatoknak egyaránt megtiltják, hogy bármilyen termék exportját Oroszországba. Példaként említették a félvezetőket.

Vlagyimir Putyin (b) és Joe Biden Fotó: AFP

A szankciók hatékonyságát kérdések szövik át, de a cikk emlékeztet, hogy az Egyesült Államok már más esetben is hatékonyan vetette be az exporttilalmat, és biztosak benne, hogy Oroszország ellen is hatékony lesz.

Tárgyalóasztalhoz ülhet Biden és Putyin: halállistát írhattak az oroszok Sokan bíznak benne, hogy enyhülés jöhet az elmúlt napok feszültségei után a válsághelyzetben.

„Oroszország el lenne vágva a mesterséges intelligencia jövőbeni fejlődésének minden lehetőségétől, és minden olyan technológiától, amely a 21. századi léthez szükséges” – mondta Douglas Rediker, a Brookings Institution vezető munkatársa, hozzátéve: az USA akár az EU nélkül is véghez viheti szankcióit.

Visszatérve a félvezetők kérdéséhez, az Egyesült Államoknak számításba kell vennie, hogy már nem játszik vezetőszerepet a csipgyártásban, hiszen az 1990-es 40 százalék helyett ma már csak 12 százalékát adja a világ félvezetőgyártásának. Ami pedig a világ legfejlettebb félvezetőit illeti, azokat 100 százalékban az USA-n kívül gyártották – a globális csipgyártás háromnegyede Kelet-Ázsiában összpontosul. Megjegyzik ugyanakkor, hogy bár a gyártásban való részvétel csökkent, de 2020-ban a globális csipkereslet 47 százalékét még mindig az Egyesült Államok bonyolította le.

A pénzügyi piacoknak is búcsút inthet Moszkva

Oroszországot elzárhatják a nemzetközi pénzügyi piacokhoz való hozzáféréstől – mondta Urusla von der Leyen az ARD köztévének vasárnap késő este a Reuters szerint.

Ursula von der Leyen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Bizottság elnök hozzátette: emellett szankciók alá eshetnek azok az áruk, amiket az unióban állítanak elő, és amelyekre Oroszországnak sürgősen szüksége van gazdaságának modernizálásához és diverzifikációjához, minden olyan termék esetében, aminek nincs más alternatívája.

Európa sebezhetősége nehezíti Oroszország büntetését Oroszország kész átirányítani a gázt más piacokra szankciók esetén, Európa segítségére pedig az Egyesült Királyság siethet, ha Moszkva elzárja a csapokat.

Az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy a szankciókat csak egy esetleges invázió után vezetik be, elutasítva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton tett azonnali szankciókra vonatkozó felhívásait.

Von der Leyen szerint a szankciókhoz folyamodás óriási döntés, de ameddig csak lehetséges, lehetőséget kell adni Oroszországnak, hogy visszatérjen a diplomáciához és a tárgyalóasztalhoz.

Von der Leyen: a szankciók készek, a gázcsapok elzárása Moszkvának is fájna Az energia terén is alkalmazhat szankciókat az Európai Unió Oroszországgal szemben, amennyiben Moszkva megtámadná Kijevet.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország gyenge pontja a fosszilis tüzelőanyag-exporttól való függés.

„Ez adja az export kétharmadát és Oroszország költségvetésének fele ebből származik” – mondta. „Oroszországnak modernizálnia kell, és ez már nem lesz lehetséges”, ha bevezetik az új szankciókat – tette hozzá.