A koronavírus-járvány gazdasági utóhatásainak legújabb elemeként az Egyesült Államokban a fűtőolaj- és a dízelkészletek csökkenéséről számolt be a Reuters.

Eme finomított olajtermékek kereslete már hónapok óta meghaladja a járvány előtti szintet, ugyanakkor több finomító is zárva van a koronavírus széles körű elterjedése óta, míg mások karbantartás miatt nem üzemelnek. Ennek hatására csütörtökre a fűtőolaj határidős árfolyama hétéves csúcsra, gallononként 2,82 dollárra emelkedett.

A magas üzemanyagárak az energiapiacok visszatérő elemei lehetnek, ugyanis egyre nehezebb a szűkös készletekre reagálni. A készletek elérhetőségével kapcsolatban az Egyesült Államokra lecsapó hidegfront – mely napokig tarthat – állíthatja a közműveket kihívás elé. A cégek a földgázon alapuló áramtermelés és olaj segítségével igyekeznek felkészülni a növekvő keresletre és a hideg miatt esetlegesen kieső kínálatra.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok energiahivatalának adatai szerint a finomított olajtermékek iránti kereslet 2021-ben már 5 százalékkal meghaladta a járvány előtti értéket, így a készletek 15 százalékkal elmaradnak az előző öt év átlagától. Az ország keleti partvidékén 2020 áprilisa óta nem voltak ennyire mélyen a készletek.

Noha erre a finomítók hagyományosan termelésük felpörgetésével szoktak reagálni, kapacitásuk globálisan napi 2 millió hordóval csökkent a pandémia alatt, míg Amerikában az elmúlt évben napi 18,1 millió hordónyi olajra süllyedt a finomítók teljesítménye, ami 4,5 százalékos csökkenést jelent.

Az amerikai finomítók még mindig nem termelnek maximális hatásfokon, mert a kerozin iránti igény továbbra is elmarad a 2019-es szinttől.

Az egyik vezető üzemanyaggyártó, a Valero negyedéves eredményeinek ismertetése során a kereskedelmi igazgató is arról beszélt, hogy nem lát egyenes utat a dízelkészletek pótlására.

Nem meglepő, hogy az elégtelen kínálat hatására a dízel 3,78 dollárba került az elmúlt időszakban gallononként, ami 2014 szeptembere óta a legmagasabb érték. Az ország bizonyos részein, például az északkeleti New Englandben viszont a következő napokban felpöröghet az olajtüzelésű erőművek termelése.

Piaci elemzők szerint azonban a tél elvonulását követően enyhülhetnek az árak is, igaz, ha az olajárak magasan maradnak, akkor hiába csökken a fűtőolaj iránti kereslet, az üzemanyagok mégsem tudnak olcsóbbá válni.

Ugyanakkor a piac nem feltétlenül erre készül, hiszen

a jelenlegi árak magasabbak a határidőseknél,

és több kereskedő is inkább lemondta a dízeltárolói kapacitásait, mondván, nincs pénzügyi ösztönző azok megújítására.

Május és február között sokan keresnek pénzt azzal, hogy fizetnek az üzemanyagok tárolásáért, majd később drágábban adják el, de a jelenlegi magas árszint mellett erre az idén kevesebben fogadnak.

Az európai energiaválság is tovább ront a helyzeten, hiszen a kontinens finomítói a költségek lefaragása céljából csökkentették a kibocsátásukat. Mindezek hatására ott is elkezdtek fogyni a készletek, ami azt okozta, hogy 2008 márciusa óta nem volt annyival drágább az azonnali dízelár a hat hónapos határidősnél, mint most.