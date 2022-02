Európa-szerte megugrottak a háztartási gáz- és villanyszámlák költségei, ahogyan a kontinensre elkezdett begyűrűzni az energiaválság. A kormányok hol egyszeri lépésekkel, hol fokozatosan bevezetett intézkedésekkel próbálják enyhíteni az energiaválság, az infláció és a járvány hármas csapásának hatásait.

A magyar kormány, folytatva a rezsicsökkentést, a lakosság mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak is elérhetővé tette a kedvezőbb energiaárakat az idén. A szomszédos országok közül Ausztriában január végén bejelentették, hogy a munkanélkülieknek tervezett 150 eurós egyszeri kifizetést megduplázzák 300 euróra, valamint felfüggesztik a hat éve bevezetett ökológiai adót, amivel évente 33 eurót spórolhatnak az osztrákok. Lengyelország pedig az energia, a benzin és az alapvető élelmiszerek adóját csökkentette.

Mindeközben Nyugat-Európában a franciák 100 eurót térítenek vissza hatmillió alacsonyabb jövedelmű családnak, valamint

4 százalékra korlátozták a jövő hónapban várható villamosenergia-áremeléseket.

A kormány elrendelte, hogy a 80 százalékban állami tulajdonban lévő EDF kedvező áron adja az atomenergiát riválisainak, ami miatt idén 8 milliárd eurós költségkiesésre számít a vállalat.

A németek a kilowattóránkénti 6,5 cent helyett 3,7 centet fizethetnek az otthoni energiaszámlákon megjelenő zöld felárra. A kormány a szén-dioxid-adóként beszedett 3,3 milliárd euróból kívánja fedezni a kiesést. Továbbá egy egyszeri 130 millió eurós támogatási csomagot is felajánlottak az alacsony jövedelmű háztartásoknak.

Nagy-Britanniában még áprilisig él az árplafon a háztartási energiaárakra, de utána 54 százalékkal megemelkednek az árak. A kormány a hatások enyhítésére intézkedéscsomagot jelentett be:

200 font kedvezményt biztosítanak a villanyszámlákból, amit öt éven keresztül kell visszafizetni 40 fontos részletekben.

A mediterrán térségben Görögország 2 százalékkal emeli a minimálbért, és további 13 százalékkal csökkenti az ingatlanadót, hogy segítse az inflációval és magas energiaköltségekkel küzdő háztartásokat. Az elmúlt hónapban az olasz kormány is kibővítette 1,7 milliárd euróval a kiskereskedelmi energiaszámlák csökkentését célzó intézkedéscsomagot, valamint egy 5 milliárd eurós sürgősségi támogatáson is dolgoznak. A spanyolok 2022 májusáig fenntartják az előző év végéig érvényes leszállított adókulcsokat. Ideiglenes rendkívüli adót is kivetettek az energiavállalatokra, akik állítólag profitáltak a megugró árakból. Körülbelül 2,6 milliárd eurót kívánnak beszedni tőlük, amit átirányítanak a fogyasztókhoz a magasabb energiafogyasztású hónapokban.

Észak-Európában a norvég kormány a közelmúltban növelte a háztartások áramszámláira nyújtott támogatást. Svédország is kompenzálja a bajban lévő háztartásokat, amire 6 milliárd svéd koronát (579,6 millió eurót) különítettek el.