Az autógyártók közül a Ford és a Toyota máris kénytelen volt visszafogni a termelést, miután az Ottawa belvárosát január vége óta elfoglaló tüntetők a hét elején eltorlaszolták Kanada és az Egyesült Államok, és egyúttal a világ egyik legfontosabb határátkelőjét, az Ambassador hidat.

A Windsor és Detroit közötti átkelő fontosságát mutatja, hogy

ezen keresztül halad át a kétoldalú kereskedelmi forgalom 25-27 százaléka. (A teljes árucsere a két ország között tavaly meghaladta a 727 milliárd dollárt.)

A kamionok egy részét átengedik az Egyesült Államok irányába, Kanada felé azonban a CBS News beszámolója szerint semmit, így a teherszállítmányokat átirányítják egy másik, száz kilométerre lévő átkelőhöz, ahonnan emiatt már kedden este háromórás várakozási időt jelentettek.

Fotó: KADRI MOHAMED / AFP

A blokádot felállító sofőrök a január közepén bevezetett rendelkezés ellen tiltakoznak, amely arra kötelezi őket, hogy beadassák a koronavírus elleni oltást, ha az Egyesült Államokba vagy onnan kellene árut szállítaniuk.

Azóta sokan mások is csatlakoztak hozzájuk, aki azt akarják elérni, hogy „az élet térjen vissza a normális kerékvágásba”. A fellépésük azonban további problémákat okoz az autógyártók számára, amelyeket egyébként is sújt az immár tartós csip- és alkatrészhiány, az ellátási láncokban tapasztalható fennakadások és az országnak ezen a részén végigsöprő téli viharok. Az Egyesült Államokban legtöbb autót forgalmazó Toyota bejelentette, hogy ontariói üzemében a hét végéig nem állít elő készterméket, de a Reuters tudósítása szerint leállt a Ford motorgyára, és fennakadásokat jelentett a Chryslert gyártó Stellantis is.

Fotó: GEOFF ROBINS / AFP

A gondok hamarosan az élelmiszer-ellátásban is jelentkezhetnek, mert a két ország ezen a téren is fontos partner. Kanada 2020 és 2021 júniusa között 40,8 milliárd dollár értékben exportált élelmiszert az Egyesült Államokba, míg az amerikai agrárkivitel mintegy 15 százaléka irányul az északi szomszédba, amely így a második legfontosabb piaca, friss termékeket és élő állatot is szállítanak az Ambassador hídon keresztül.

Már panaszkodnak az autógyártók és az élelmiszerboltok. Nagyon aggasztó a helyzet

– jelentette ki Omar Alghabra kanadai közlekedési miniszter. Megszólalt Marco Mendicino, a közbiztonsági tárca vezetője is. „Egy dolog belefáradni a járványba és egy másik átlépni egy alternatív valóságba. A legtöbb kanadai megérti a különbséget” – fogalmazott. Flavio Volpe, a kanadai alkatrészgyártók szövetségének (CAPMA) elnöke szerint az is kérdéses, mennyi egyáltalán a tiltakozók között a kamionsofőr, mivel a szakszervezeteik és a nagy logisztikai vállalatok is elutasítják a blokádot.