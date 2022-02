A jelenleg is zajló pekingi téli olimpia kapcsán gyakran olvashatunk róla, hogy sportolóinknak rendkívül hosszú repülőutat kell megtenniük, hogy az ötkarikás járatokon szerepelhessenek. A repülést főleg a nagyobb távok gyors megtételéhez kötik. Azonban a világ több helyén léteznek nagyon rövid, akár csak pár perces repülőjáratok is – erről közölt anyagot a CNN.

Nincs se fedélzeti kiszolgálás, se business-osztály, se filmnézés. Azonban emiatt nem rohannak az utasok tömegesen a panaszkönyvhöz, hiszen egy mindössze nyolc perces utazás közben erre nem is feltétlenül van igény a két karibi sziget, Anguilla és Sint Maarten között közlekedő járaton.Ez a világ legrövidebb nemzetközi járata.

A belföldi utak tekintetében a skóciai Orkney-szigeteken található Westray és Papa Westray közötti repülőút tartja a rekordot, azt mindössze 90 másodperc alatt tehetjük meg.

Anguilla egy 25,7 kilométer hosszú és 5,6 kilométer széles brit tengerentúli terület. Egy mészkősziget, amelyet 33 fehér homokos strand szegélyez.

A szomszéd sziget, Szent Martin a legközelebbi pontján csupán 7,2 kilométerre délre fekszik tőle. A terület kettéosztott, az északi rész Franciaország tengerentúli területe, míg a Sint Maarten nevű déli fele Hollandia fennhatósága alá tartozik.

A Sint Maarten Princess Juliana nemzetközi repülőtér már önmagában turisztikai látványosság, mivel a repülőgépek alacsonyan repülnek a tengerpart fölött, hogy le tudjanak szállni a szigeten.

Fotó: Tony Waltham / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP

A turisták azonban sokszor túlzásba esnek, és a kifutópálya végére állnak a látvány miatt, és hogy a gépek felszállásakor kibocsátott sugárhajtás hangját hallják. A mutatvány azonban igen veszélyes, a lökéshullám gyakran fellöki az embereket, és a tengerbe fújja a holmikat. 2017 júliusában pedig egy nő életét vesztette emiatt.

Anguilla és Sint Maarten között mindössze egyetlen légitársaság, az Anguilla Air Services üzemeltet járatokat. A cég tulajdonosa, Carl Avery Thomas szerint a légi összeköttetés fenntartása kiemelten fontos egy olyan kis sziget számára, mint Anguilla.

Ha a szigetre csak hajóval lehetne eljutni, az nem hiszem, hogy ez jót tenne a szigetnek – mondta Thomas.

Anguilla a turizmusból él, így a jó megközelíthetőség kulcsfontosságú számára.

A koronavírus-járvány azonban nem tett jót a területnek. A Saint Martin és Anguilla közötti rendszeres kompjáratokat is felfüggesztették, bár azóta már újraindultak. A tengeri utazás azonban jóval lassabb, motorcsónakkal körülbelül 25 percet vesz igénybe jó időjárás esetén, de viharos időben hosszabb és rázósabb utunk lesz. Az alacsony repülési magasság miatt a repülőút egyik fő erőssége a gyönyörű kilátás. A festői látvány által nyújtott élmény legalább annyira fontos, mint az összeköttetés a két sziget között.

A Sint Maarten-i Princess Juliana nemzetközi repülőtérről felszállva a gépmadár soha nem repül 1000 lábnál (304,8 méternél) magasabbra, az út során szép kilátás nyílik a türkizkék karibi vizekre, a homokos strandokra és a luxus üdülőhelyekre egyaránt. A nyolc perces út az anguillai Clayton J. Lloyd Nemzetközi Repülőtéren ér véget., mindössze nyolc perccel Sint Maarten elhagyása után.

A légitársaság első embere, Carl Avery Thomas egyben pilóta is. Gépei egy másik fontos szerepet is betöltenek a helyi közösség életében.

Az állam számára ingyenesen nyújtunk kutató- és mentőszolgálatot

– mesélte Thomas. Ez a misszió azt jelenti, hogy ha egy halászhajó eltűnik, Thomas és csapata a levegőbe emelkedik.

Mindig is ezt csináltuk, mióta megalapítottam a céget. Örömteli érzés, amikor mentőakcióban vagyunk, és megtalálunk valakit

– tette hozzá.

A gépek orvosi szállítási repülésekben és evakuálásokban is részt vesznek, mivel a helyi kórházon kívül ők az egyetlen szervezet a szigeten, akik lélegeztetőgéppel is rendelkeznek. A járvány alatt felajánlották a kórháznak, hogy amennyiben náluk hiány lenne, a légitársaság lélegeztetőgépeit rendelkezésre bocsátják.

Bár Anguilla légi közlekedése továbbra is kicsinek számít, nemzetközi utazásokra, charterjáratokra és magánrepülőgép-forgalomra is alkalmas az infrastruktúra. Egyre több anguillai fiatal számára vonzó ezt az iparág, többek között Thomas gyermekei, fia és lányai is mindketten repülős iskolába járnak Floridában.

A szigetre is egyre több figyelem irányul. Novemberben a Cape Air indított járatokat az Amerikai Virgin-szigetek és Anguilla között, decemberben pedig az American Airlines indított járatokat Miamiból, ami az egyetlen menetrend szerinti közvetlen légi járat a sziget az amerikai szárazföld között.

Az ünnepi főszezonban a Clayton J. Lloyd International repülőtér kifutópályája magánrepülőgépek parkolójává válik.