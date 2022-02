Több hetes tusa után a megosztott belga kormányon belül, az éjszakába hajló ülésen döntés született, hogy március 1-től július 1-ig 21 százalékról 6 százalékra szállítják le az elektromos áram áfáját – jelentette be Alexander De Croo miniszterelnök.

Fotó: Shutterstock

Egy főre eső vásárlóerő alapon Belgium az euróövezet országainak gazdagabb felébe tartozik, az energiaárak tavaly kezdődött emelkedése azonban itt is fájdalmat okoz a lakosságnak és a gazdaságnak, és az intézkedéssel ezt igyekeznek mérsékelni. Ez a megoldás az állami költségvetés számára okoz fájdalmat.

Belgium a nagyon eladósodott uniós tagok közé tartozik, az államadósság 2020-ban a GDP 114 százalékára ugrott a 2019-es majdnem 100 százalékról, és tavaly sem csökkent érdemben a gazdaság visszapattanása ellenére sem a 2020-as recesszióból.

A földgáz árának megugrása kevésbé érinti a belgákat, akik jóval kevesebb gázt fogyasztanak, mint a kisebb népességű Csehország, az áram drágulását azonban megérezték. Az infláció náluk euróövezeti mértékkel amúgy is magas – a közép-európaihoz mérhető –, januárban az éves fogyasztói árindex 7,6 százalékra szökött fel a decemberi 5,7 százalékról. „Ez egy nehéz helyzet, és a kormány megmutatta, hogy a realitásokra reagálva képes kiegyensúlyozott intézkedéseket tenni” – idézte a Reuters a miniszterelnököt.

Fotó: Belga via AFP

A lépés átlagban 165 euróval csökkenti egy-egy háztartás költségét,

és az energiacsomag – amely egyéb intézkedéseket is tartalmaz az áfacsökkentésen kívül – 1,1 milliárd euróba kerül a kormánynak – közölte Tinne Van der Straeten energiaügyi miniszter. A háztartások egyszeri 100 eurós visszatérítést is kapnak az áramszámlából, és meghosszabbítják az alacsony jövedelműeknek biztosított kedvezményes áramtarifát is negyed évvel, amely egész évre vetítve átlag 800 eurós mérséklés – jelentette a Bloomberg.

Az EU 27 tagállamának többsége már lépéseket tett az energiaár-emelkedés fájdalmas hatásainak az enyhítésére – jegyzi meg a Reuters tudósítása. Bulgária március végéig befagyasztotta a fűtés és az áram árait, a spanyolok és a franciák határokat szabtak az áraknak, más országok, mint a svédek pedig kompenzációt nyújtanak a legsúlyosabban érintett háztartásoknak.