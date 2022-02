Az újonnan munkanélküli segélyért benyújtott kérelmek száma idén eddig folyamatosan meghaladta a kétszázezret, és a munkaügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint így volt a múlt héten is, amikor 238 ezer kérelem érkezett. Ez azonban még így is jobb eredmény, mint a Dow Jones által várt 245 ezer. Komoly intő jel volt az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szerdán nyilvánosságra hozott jelentése is. Eszerint a várt 207 ezres növekedés helyett 301 ezerrel csökkent a magánszektor nem mezőgazdasági ágazataiban foglalkoztatottak száma az elmúlt hónapban. (A decemberre közölt 807 ezres növekedést lefelé, 776 ezerre korrigálta az ADP a felülvizsgálat után.)

Fotó: UCG

A Wall Street szakértői most a munkaügyi tárca pénteki adataira várnak, amelyből kiderül, hogy januárban hány embert foglalkoztattak az országban. Sok jót azonban nem várnak, attól tartanak, hogy a foglalkoztatottság növekedése teljesen lelassult vagy talán negatívba is fordult. A Dow Jones 150 ezer új munkahely teremtésére számít a decemberi 199 ezer fős emelkedés után, de a szám ennél sokkal alacsonyabb is lehet. Még a Fehér Ház is figyelmeztetett a héten, hogy az omikron miatt az adat gyengébb lehet a vártnál - emlékeztetett a CNBC.

„A jó hír az, hogy a munkaerőpiac gyorsan talpra állhat, amint lelassul a járványhullám. A gazdaságban még mindig erős a mögöttes kereslet, és a vállalkozások továbbra is próbálnak új alkalmazottakat felvenni. De a januári foglalkoztatási visszaesés újabb emlékeztető arra, hogy a gazdaság nem fog teljesen visszatérni a normális kerékvágásba, amíg a járvány véget nem ér” – hangsúlyozta ezzel kapcsolatban Gus Faucher, a PNC amerikai gazdasággal foglalkozó vezető közgazdásza. Hasonlóan vélekedik a Veronica Clark, a Citi közgazdásza is, aki szerint egy esetleges januári visszaesés miatt „nem kell meglepődni, sem okvetlenül aggódni”, mert a következő hónapokban valószínűleg megfordul a trend.

Fotó: Boston Globe

A járványhelyzet mindenesetre egyértelműen javul, az elmúlt két hétben hétnapos átlagban mintegy 45 százalékkal esett a napi esetek száma, és csökken a halálozás is. Ugyanakkor a járvány éppen január 15-én érte el a csúcspontot, azon a héten, amelyet a munkaügyi minisztérium mintaként alapul vesz a havi jelentéshez. Egy januári visszaesés pedig még jobban visszavetné a munkaerőpiacot, és szítaná az aggodalmakat, hogy az amerikai GDP az első negyedévben csak csekély mértékben bővül majd, vagy esetleg még zsugorodik is.