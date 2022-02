Az Ázsia jelentette verseny okolható az európai gázárak növekedéséért, nem Oroszország, az Európai Uniónak nyáron kellett volna elkezdeni az olcsó energiahordozó beszerzését

– nyilatkozta a Politicónak Marco Alverà, az olasz gázinfrastruktúra-üzemeltető SNAM vezérigazgatója. Így el lehetett volna kerülni, hogy Európa most Ázsiával versenyezzen a drága cseppfolyósított gázért (LNG).

Ha Európa létrehozna egy negyvenmilliárd köbméteres stratégiai tartalékot, amelyet nyáron feltölthet, akkor gyakorlatilag nem lenne szükségünk LNG-re télen

– fogalmazott. Ezzel szerint nőne az ellátásbiztonság, ki lehetne védeni a hirtelen emelkedő árak negatív hatását, és Európa anélkül lenne képes gázt beszerezni, hogy ezzel beleavatkozna a piaci folyamatokba.

Fotó: EVGENY BIYATOV / AFP

Alverà szerint a kezdeményezés hónapokon belül elindítható akár uniós szinten, akár több ország együttműködésével, amelyek közösen megbízhatnák azzal a SNAM-hoz hasonló rendszeroperátorokat, hogy mérjék fel a már meglévő és hozzanak létre új kapacitásokat, aztán nyílt aukciókon akkor szerezhetnék be idén nyáron a gázt, amikor az a legolcsóbb. Emlékeztetett, hogy jelenleg is jelentős tárolókapacitások vannak, de a kereskedők nem akarják most ezeket feltölteni.

Úgy gondolkodnak, hogy minek vegyenek most tárolási célokra 70 eurós áron, amikor egy újabb koronavírus-variáns miatt nyáron esetleg csak húsz euróba kerül majd

– mondta, hozzátéve, hogy az effajta profitorientált szemlélet miatt maradt idén felkészületlen az EU.

Ezt a hibát még egyszer nem szabad elkövetni, főleg azért, mert a 27-ek csökkentik a saját gázkitermelésüket, miközben az ázsiai kereslet folyamatosan nő. Emlékeztetett, hogy az EU gázkitermelése mintegy 15 százalékkal csökkent az elmúlt három évben, miközben Kínában évente 15 millió háztartás fűtését állítják át szénről gázra. Ez azt jelenti, hogy „két-három évente annyi új gázkereslet jelentkezik, mint ami a francia piacnak felel meg”, vagyis több vevő harcol kevesebb gázért. Ez pedig így folytatódik majd 2040 után is, ahogy globális szinten erősödik a nyomás, hogy vezessék ki a szenet.

Fotó: JEFFREY GROENEWEG / AFP

A SNAM vezetője elhessegette azt a Brüsszelben gyakran hangoztatott refrént, hogy az európai gázhiány oka az orosz gázcsapok fokozatos elzárása lenne. „A Gazprom nem kötött le pótlólagos kapacitást azonnali szállításra, de ez csak a piacnak egy kicsi szelete” – magyarázta. Az orosz cég azért nem küld több gázt, mert az árak decemberi csúcsra ugrása miatt nem rendelnek tőle többet. Szerinte azonban az enyhe télnek köszönhetően az árak télen stabilak maradnak. Ha nem jön jelentős fagy márciusban, akkor „kihúzzuk” nyárig.