Carrie Lam közölte: Hongkong minden polgára számára lehetőséget biztosít az ingyenes koronavírus-szűrésre, fokozza a kontakt-kutatást és növeli oltási kapacitását, hogy kordában tartsa az új, egyelőre főként tünetmentes fertőzöttek útján terjedő járványhullámot. A város kormányzója elmondta azt is: több tízmillió antigén tesztet vásárolnak, és tesztközpontokat hoznak létre a város egyetemekein. Arról nem beszélt, ezek mikor nyitnak meg.

A város vezetése egyúttal azt tervezi, hogy változtat a fertőzöttek elhelyezésének gyakorlatán. A jelenleg a kórházakban kezelt, tünetmentes fertőzötteket átszállítják azokba a karantén-központokba, amelyekben mostanáig az igazoltan fertőzöttekkel szoros kapcsolatban álló személyeket különítették el.

Fotó: John Wong / EyePress via AFP

Ez a legrosszabb járványhullám, amit az elmúlt két évben láttunk

– mondta Carrie Lam, hozzátéve, hogy a város stratégiája ezúttal is ugyanaz: minél hamarabb megállítani a vírus terjedését. Hongkongban pénteken 131 igazolt, és további 200 gyaníthatóan koronavírusos fertőzöttet azonosítottak.

Belebukott a Covid-partiba a belügyminiszter Caspar Tsui egyike volt annak a 15 tisztviselőnek, akik Witman Hung, az országos törvényhozásba delegált városi képviselő születésnapi partiján vett részt.

20 milliárd dollár segély a hongkongiaknak

20 milliárd hongkongi dollárt különítenek el a város költségvetéséből a korlátozásokkal sújtott kisvállalkozás megsegítésére, jelentette be a hongkongi kormányzó. Pekinghez hasonlóan Hongkongban is zéró-toleranciát hirdettek a koronavírussal szemben, a jelenleg érvényben lévő szabályok még a 2020-ban bevezetettnél is szigorúbbak. A karantén-központokban több ezren vannak, az iskolák, éttermek, szabadidő-létesítmények zárva vannak, a legtöbben otthonról dolgoznak, köztük a közalkalmazottak is. A külföldiek belépését szigorúan korlátozták.