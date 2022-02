Az orosz-ukrán határon kialakult válsághelyzet kapcsán gyakran merül fel a szankciók kérdése, amire viszont megsemmisítő válasz lehet a gázcsap elzárása az oroszok részéről. Joe Biden igyekszik megoldást találni Európa energetikai problémáira, így a napokban például Tamim bin Hamád Al Táni katari emírt fogadta Washingtonban.

Mennyi gázról van szó?

Kérdéses azonban, hogy valójában pótolható-e az orosz vezetékes gáz például a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjával. Ennek járunk utána írásunkban. A Gazprom honlapja szerint az orosz gázipari óriás 2020-ban mintegy 174,9 milliárd köbméter gázt adott el Európába, igaz ebben szerepel a 16,4 milliárd köbméternyi, Törökországba irányuló és a 8,9 milliárd köbméternyi Nagy-Britanniába érkező gáz is.

Fotó: SIEBE SWART

Van-e elég európai LNG-kapacitás ezt fogadni?

Az Európai Bizottság honlapján olvasható dokumentum még 2019-ből 150 milliárd köbméteres kihasználatlan LNG kapacitást jelez az Európai Unióban, ami a tervek szerint további 22 milliárd köbméterrel bővülhet 2023-ig. Egy másik tanulmány 237 milliárd köbméteres európai LNG kapacitást ír.

Ezek alapján elméletileg az EU képes lehet elegendő gázt fogadni cseppfolyósított formában.

Honnan érkezhet a segítség?

Nem tudni viszont, hogy van-e, aki ennyi gázt tud szállítani Európa számára. Joe Biden nem véletlenül a katari emírrel tárgyalt a kérdésben, noha 2021-ben már Ausztrália több cseppfolyósított földgázt szállított, mint az arab ország, amely abban az évben mintegy 107 milliárd köbméternyi LNG-t exportált. A katari kapacitások jelentős részét ráadásul hosszú távú szerződések adják, melyek a termelés 90-95 százalékára rúgnak, így iparági szakértők szerint Európa nem számíthat többre a katari termelés 8-10 százalékánál, ráadásul ez sem teljes mértékben új kínálat, hiszen az emírség már most is szállít Európába is.

Azonban az Al-Dzsazíra szerint az Egyesült Államok, ha segíteni szeretne, lehet, hogy jól teszi, ha saját készleteiből exportál, mert tavaly decemberben már az ausztráliai és a katari exportnál is több LNG-t tudott szállítani. Az Egyesült Államok ugyanabban a hónapban már több mint 10 milliárd köbméternek megfelelő gáz exportjára volt képes, ám annak az évesített mennyisége még mindig nem éri el a kieső importot, ráadásul az amerikai exportból mások is szeretnének részesülni. Azonban mint a decemberben Európába érkező amerikai szállítmányok megmutatták,

az Egyesült Államok jelentős mértékű segítséget tud nyújtani e téren.

Összességében azonban valószínűtlen, hogy Európa képes lenne az Oroszországból érkező gázszállításokat teljes egészében pótolni, különösen, ha közben szeretné a széntüzelésű erőműveit is bezárni, ráadásul Németország a tervez szerint az idei év végén leállítja az utolsó atomerőműveit is. A kontinens energiabiztonsága ebben a helyzetben pengeélen táncol. Az utóbbi időszakot jellemző magas gázárak hatására

az újonnan telepített megújuló kapacitások már nem a szénerőműveket váltják ki, hanem a gázüzeműeket

egy friss tanulmány szerint.