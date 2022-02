Tavasszal a természet új erőre kap, és sokan úgy tartják, hogy ez az időszak az ismerkedésre és a párkeresése is ideálisabb, mint az év többi része. Azonban érdemes megfontoltnak lennünk, mielőtt belevetjük magunkat a kalandba, ugyanis nem csupán a csinos hölgyek és a fehér lovon érkező hercegek várják tárt karokkal a szerencsét próbáló szingliket, hanem a bűnözők is.

Ráadásul ez utóbbi csoport igen sikeresen űzi tevékenységét, főként az egyedülállók kárára – számolt be róla a MarketWatch.

Fotó: Shutterstock

A klasszikus szerelmi csalást röviden úgy írhatjuk le, hogy a többnyire online megismert idegen a sokszor naiv, és egy idő után akár szerelembe is eső áldozatát ráveszi arra, hogy pénzt küldjön neki, majd a kicsalt nagyobb összeggel egy idő után felszívódik. Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission – FTC) adatai alapján 2021-ben – nyilván a koronavírus-járvány miatti lezárások miatt nehezebbé vált személyes ismerkedések miatt is – 80 százalékkal nőtt a bejelentett szerelmi csalások száma az egy évvel korábbihoz képest, és ez minden korábbi rekordot felülmúlt.

Hatalmas összegeket „szerettek el” az amerikaiaktól

2020-ban mintegy 33000 ilyen esetet jelentettek, 2021-ben pedig már 56000 környékén mozgott ez a szám.

A bűnözők ráadásul jelentősen megkárosították áldozataikat, 307 millió dollárról 547 millió dollárra nőtt egy év leforgása alatt az így kicsalt pénzek összértéke.

Ez ezek az adatok csak az Amerikai Egyesült Államokra vonatkoznak, és csak a bejelentett eseteket tartalmazzák.

A leggyakoribb áldozatok a 70 év feletti korosztályból kerültek ki, az idősek pénztárcájára tehát nemcsak az „unokájuknak” fáj a foga, hanem már újdonsült szerelmükben sem bízhatnak. A második leginkább veszélyeztetett csoport a 18-29 éves korosztály, ráadásul ebben a csoportban volt megfigyelhető a legnagyobb emelkedés egy év alatt, ami minden bizonnyal nem független attól, hogy ők töltik a legtöbb időt az online térben.

Fotó: Shutterstock

Érdekes adalék, hogy a romantikus csalók körében egyre népszerűbbek a kriptovaluták is, gyakran hamis kripto-befektetésben nyújtanak segítő kezet „szívük választottjának”.

Kifinomult módszerekkel dolgoznak a csalók

A MarketWatch cikke bemutatja a csalók módszerét is. Hamis online profilokat hoznak létre, sokszor az interneten talált vonzó fényképek felhasználásával. Sokszor saját személyiségjegyeket alakítanak ki. Tanulmányozzák az online partnerük által megosztott információkat, és ez alapján úgy terelik a beszélgetést, mint ha több közös érdeklődési körük is lenne. Ahogy kezd személyesebbé válni a viszony – sokszor nem azonnal, hanem napok, hetek elteltével –, érkeznek a pénzkérések is.

Azonban a kicsalt pénzért még az élmény sem fogja kárpótolni az áldozatot, ugyanis személyes találkozásra nem kerül sor, a monitor másik végén ülők számos kifogással felkészülnek, hogy most éppen miért nem tud megvalósulni a mindkét fél által várva várt randevú.

Az FTC szakértő nyomatékosan felhívták az amerikai lakosság figyelmét arra, hogy soha ne küldjenek pénzt olyan személyeknek, akikkel korábban soha nem találkoztak. Szerintük árulkodó jel lehet az is, ha az ismerkedés során előkerül az ajándékkártyák vagy éppen a bitcoin témaköre.

Fotó: Shutterstock

A szervezet azt is javasolja, hogy a másik fél profilképére mindig végezzünk normál és fordított képkeresést is, mert a lopott képek esetén gyakran kiderülhet az imposztorkodás.

A személyes találkozó sem biztosíték

Bár az esetek döntő többségében a csalóval semmi esély sincs az online téren kívül is összefutni, akár még az sem kizárt, hogy a személyes találkozón a nagy Ő helyett a nagy bűnöző jelenik meg.

Erről mutat be ijesztő példát a Netflix egyik legújabb dokumentumfilmje, a megtörtént esetet feldolgozó The Tinder Swindler.

A filmben három nő, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm és Ayleen Charlotte meséli el elég hasonló történetét arról, hogyan ismerkedett meg a Tinderen egy gazdag izraeli gyémántkereskedő sármos fiával, Simon Levievvel. A férfiról azonban egy idő után lehullt a lepel, hogy valójában Shimon Hayut a neve, és egyáltalán nem volt gazdag. Vagyis egy idő után már igen, mivel szép summát csalt ki a hölgyektől. Simon nemcsak az online térben beszélgetett a nőkkel, hanem személyesen is találkozott velük, ráadásul nagyon figyelmesnek bizonyult, szép ajándékokkal halmozta el őket, elegáns helyekre, romantikus utazásokra is elvitte partnereit.

Mivel a kapcsolatai nem egymás után, hanem valamennyire átfedésben is voltak egymással, így az egyik áldozatától kicsalt pénznek köszönhetően a következő hölgynek könnyen bemutathatta azt az életszínvonalat, ami egy gyémántkereskedő fiához dukál.

A fényűzés azonban nem tartott örökké, a törvény utolérte a csalót, aki 15 hónapot töltött börtönben, majd szabadulása után visszatért luxus életviteléhez. A három hölgy pedig közös GoFundMe oldalt hozott létre, melynek segítségével 600 ezer fontot szeretnének összegyűjteni, hogy ebből tudják kiegyenlíteni azt a hiteltartozásukat, amelyet az álmaik férfijának tűnő svindler miatt vettek fel.