J.K. Rowling első Harry Potter-könyvének kéziratai legalább 20 ezer fontért kelhetnek el a héten. Szintén árverésre bocsájtják a szerző aláírásával ellátott Harry Potter és a bölcsek köve első kiadását – tudatta a The Guardian.

A Harry Potter-kézirat becsült értéke 20 000-30 000 font (8,5 millió és 13,5 millió forint) közé tehető, és az aukciósház április 28-án bocsájtja árverésre. A Bölcsek köve jegyzetek mellé egy 1997-ben kelt levelezést is mellékeltek, amely Rosamund Walker, a Bloomsbury Children's Books akkori marketingmenedzsere és Fiona Waters gyermekkönyv-kritikus között zajlott.

Walker 1997. február 26-i keltezésű levelében a könyv cselekményét méltatta:

A történet egy frappáns történet iskolai kalandokról, jó és rossz szereplőkkel... Egyszerűen imádtam – pörgős, vicces, fantáziadús, okos, és a karakterek is csodálatosan élénkek.

Waters 1997. március 28-án kelt válaszában az alábbiakat írta:

Egyszerűen imádtam ezt a könyvet... Van valami Harry Potterben, ami a Charlie Bucketre emlékeztet a Charlie és a csokoládégyárból.

Waters azt is megjegyezte a levélben, hogy a Bloomsbury csapatának jól kell eltalálnia a könyv borítóját, hogy felkeltsék az olvasók figyelmét, és egy kész példányt is kért a kötetből. Waters idézetét a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadásának hátoldalán is felhasználták.

Az árverésen eladásra kerül a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadásának dedikált puhakötésű változata is. A könyv értékét 25 000 és 28 000 font közötti összegre becsülik. Az aukciósház mind a hét, kiváló állapotban lévő Harry Potter-könyv első kiadását is árverésre bocsátja, amelyek Rowling aláírásával vannak ellátva a címoldalon. A készlet becsült kikáltási ára 26 000 és 28 000 fontra tehető.

Az aukciós tételek különféle forrásokból származtak: néhányan felismerték, hogy milyen értékes tárgyat tartanak a kezükben, míg többen úgy érezték, lenne kereslet a példányokra, továbbá voltak, akik anyagi megfontolásból döntöttek az eladás mellett.

Az árverés része lesz Ian Fleming első kiadású James Bond-regényeinek teljes sorozata is, amelynek becsült ára 40 000 és 60 000 font (17 millió és 27 millió forint) között mozog.