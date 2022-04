Hétfőn hozta nyilvánosságra éves jelentését az Európai Bizottság a biztonsági riasztórendszerrel kapcsolatban, ami a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek európai uniós gyorsriasztási rendszere.

A jelentésből kiderül, hogy

a leggyakrabban az autókkal szemben érkeztek biztonsági riasztások, először a projekt 2003-as kezdete óta.

A második helyen a játékok állnak, azonban a koronavírus-járvánnyal összefüggésben számos jelzés érkezett különböző védőfelszerelésekkel, főként maszkokkal összefüggésben is.

Fotó: Shutterstock

A fogyasztás és a vásárlások online irányba történt elmozdulása miatt új eszközöket is fejlesztenek, így többek között olyan programot is készítenek, mely megkeresi a veszélyes termékeket online kínáló oldalakat, ezzel is segítve a nemzeti hatóságok munkáját.

Didier Reynders, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa szerint a riasztórendszer ismét bebizonyította, hogy létfontosságú a fogyasztók védelme érdekében. A jelentésből az is kiderül, hogy 2021-ben a riasztási rendszerben részt vevő országok 2142 figyelmeztetést tettek közzé. Az autók esetében a helyzetet leggyakrabban visszahívásokkal orvosolták.

A játékok esetében a veszélyes vegyi anyagok és a gombelemek jelentettek problémát, míg a harmadik leggyakrabban érintett kategóriába tartozó elektromos eszközök és felszereléseknél az áram alatt lévő alkatrészek fedetlensége, valamint a túlmelegedés okoztak problémákat.

A leggyakoribb öt kockázat, melyet ezek a termékek támasztottak: a személyi sérülés, vegyi, tűz, fulladási veszélyek és áramütés voltak.

Összességében 4965 esetben került sor a kockázatokkal kapcsolatos újabb riasztásokra, jelezve, hogy a tagállamok komolyan veszik a figyelmeztetéseket. A jelentés arra is kitér, hogy a rendszer használata növekedett az abban együttműködő 30 ország – az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia – körében.

Tavaly június végén a bizottság bemutatta javaslatát az általános termékbiztonsági szabályozás témájában, hogy leváltsa az erről szóló, most érvényben lévő direktívát, míg

nemzetközi téren megkezdődött az informális együttműködés az Egyesült Államok termékbiztonsági bizottságával.

Ennek keretében márciusban Reynders az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság élén álló Lina Khannal tárgyalt.

További fogyasztóvédelmi intézkedésként jön a termékbiztonsági fogadalom, mely önkéntes alapon javasol lépéseket, például a nem biztonságos termékek eltávolítását a platformokról. Jelenleg 11 piactér csatlakozott a kezdeményezéshez: a bol.com, az eMAG, a Wish.com, az AliExpress, az Amazon, az eBay, a Rakuten France, az Allegro, a Cdiscount, az Etsy és a Joom.