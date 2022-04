A tagállamok kérésére ellenére nem ad a korábbinál világosabb útmutatást az Európai Bizottság Oroszország azon követelésével kapcsolatban, hogy a vevők rubelben fizessenek a gázért, bármennyire kétértelmű is a jelenlegi állásfoglalás. A kérdést az teszi sürgetővé, hogy a Gazprom leállította a gázszállítást Lengyelországnak és Bulgáriának, miután azok nem voltak hajlandóak a moszkvai ultimátum teljesítésére. A Bloomberg értesülése szerint az orosz gázipari óriás egyelőre nem készül hasonló lépésre más országok ellen, mivel a következő számlafizetések csak május második felében esedékesek.

Fotó: Igor Zarembo / Sputnik via AFP



Orosz források szerint eddig tíz európai gázimportőr nyitott a rubelfizetéshez szükséges speciális számlát a Gazprombanknál, sőt négy-öt már ezen keresztül egyenlítette ki a számláját, de azt nem tudni, hogy pontosan mely vállalatokról van szó, és Brüsszel hivatalosan nem értesült ilyesmiről.

Több más nyugati cég is mérlegeli a rubel alapú fizetés lehetőségét, és első lépésként az ehhez szükséges bankszámla megnyitását.

Közéjük tartozik az osztrák OMV, az orosz gáz egyik legnagyobb importőre, amely a Financial Times értesülése szerint a Gazprombank svájci részlegénél tervez számlát nyitni, és hasonló lépést fontolgat egy másik jelentős vásárló, az olasz Eni is. Az OMV szóvivője a Reuters érdeklődésére csak annyit közölt, hogy a cég dolgozik olyan megoldásokon, amelyek nem sértik a szankciókat, de arra nem volt hajlandó kitérni, hogy ez a rubelszámla nyitását jelenti-e. Az Eni nem kommentálta az értesülést, de név nélkül nyilatkozó források szerint az olasz kormány és a brüsszeli illetékesek iránymutatására várnak az ügyben. Németország fő orosz gázimportőre, az Uniper is arról számolt be a Rheinische Postnak, hogy ezentúl egy orosz, és nem pedig egy Európában működő banknak utalja át az ellenértéket. A cég már a hét elején jelezte egyébként, hogy egy új értelmezés szerint a jövőbeni szállításokért az uniós szankciók megsértése nélkül is lehetséges rubelben fizetni.

Fotó: NurPhoto via AFP



Nem világos azonban, hogyan, mivel a Bizottság jelenleg érvényes iránymutatás szerint az érintett vállalatok fizethetnek a gázért euróban vagy dollárban, majd nyilatkozatot adhatnak ki arról, hogy fizetési kötelezettségük a pénzeszközök befizetésével megszűnik. Így a későbbi rubelre történő átváltás orosz kézben marad. Az orosz rendelet azonban csak akkor tekinti teljesítettnek a fizetési kötelezettséget, ha a valutaváltás megtörtént. A rubelszámla nyitása azonban önmagában a szankciók megsértése lehet – erősítette meg csütörtökön ismét a Bizottság egyik illetékese.

A Politicónak azonban egy uniós diplomata „csapdának” nevezte az iránymutatást, és többen mások is úgy vélekedtek, hogy az potenciálisan aláássa az EU egységét.

A zavar meglátszik az európai gázárban is, amely az irányadó holland TTF gáztőzsdén 100-106 euró közötti sávban mozgott megawattóránként. A piaci szereplők ugyan továbbra is aggódnak amiatt, hogy Oroszország több európai fogyasztó ellátását is leállíthatja, de biztató jel a számukra, hogy stabilan áramlik a cseppfolyósított földgáz (LNG) Európába, és Lengyelország mellett néhány más országban is rekord szinten van a tárolói kapacitás. Németországból egyébként egyre növekvő mennyiségben áramlik a gáz Lengyelországba a Jamal-Európa vezetéken: az üzemeltető Gascade adatai szerint a mallnowi mérőpontról a szerdai 12,7 millió után csütörtök reggel már óránként 13,2 millió kilowattórányit jelentettek. A Gazprom folytatja a szállítás az európai fogyasztóknak Ukrajnán és az Északi Áramlat-1 vezetéken keresztül is.