Bezártak több üzletet és lakótelepet is pénteken Kína fővárosában, a pekingi hatóságok felgyorsították a tesztelést az érintkezések nyomon követését, hogy mielőbb megfékezzék a járvány terjedését. Mindeközben Sanghajban már több mint egy hónapja tart a zárlat, a lakosság és a vállalatok egyre nehezebben viselik. A pénzügyi központban az emberek serpenyőket ütögetve tiltakoznak a bezárás és az élelmiszerhiány ellen – írja a The Economist. A legnagyobb probléma azonban, hogy az idősebb populáció nincs beoltva, és úgy tűnik, nem is lesz a közeljövőben. Az esetleges sikertelen járványkezelés a gazdasági visszaesés mellett Hszi Csin-ping elbukását is eredményezheti, aki ősszel szerezhetné meg harmadik ciklusát.

Fotó: Xinhua via AFP

A Nomura becslései szerint jelenleg 46 város van teljes vagy részleges lezárás alatt, ami 343 millió embert érint. Ráadásul a Societe Generale becslése szerint a jelentős mobilitási korlátozásokkal küzdő tartományok adják Kína gazdasági teljesítményének 80 százalékát.

A Reuters cikke szerint zárlatok összhangban vannak Kína „zéró Covid” stratégiájával, amelynek célja a járványok leverése, mielőtt azok széles körben elterjedhetnének. A nagymértékben fertőző Omicron változat több ezer új esete azonban most megingathatja a kormány politikáját.

Más országokkal ellentétben, amelyek prioritásként kezelték az idősek és más kiszolgáltatott emberek megsegítését, Kína az általános oltási arányra összpontosított, ami el is érte a 88 százalékot.

Csakhogy a The Economist értesülései szerint a 80 év felettiek csupán fele kapott teljes körű védőoltást, kevesebb mint ötödük emlékeztető oltást, és mintegy 52 millió 60 év feletti ember nem kapta meg a második dózist sem.

Most, hogy a hatóságok ráeszméltek a hiányosságok következményére, nem tudják egyik napról a másikra pótolni a hiányosságokat, hiszen a korosztályok ellenállást tanúsítanak.

Számos szépkorú úgy gondolja, hogy veszélyes lehet a védőoltás. Amikor 2020 végén bevezették, az állam csak az egészséges, 60 év alatti emberek számára engedélyezte a beadatást, arra hivatkozva, hogy még nincsenek meg az idős és a sérülékeny populációkra vonatkozó klinikai vizsgálatok adatai. Ráadásul más külföldi vakcinákról azóta rémhíreket terjesztettek, ami a kínai oltásokkal kapcsolatban is bizalmatlanságot szült. Továbbá annak ellenére, hogy a kínai fajtát mára biztonságosnak nyilvánították az idős emberek számára, egyes egészségügyi dolgozók továbbra is azt mondják bizonyos betegségekben, például magas vérnyomásban szenvedő idős betegeknek, hogy ne inkább ne adassák be az injekciót.

Fotó: Eric Lafforgue / Hans Lucas / AFP

Az új hullám kitöréséig alacsony volt a megfertőződéssel és a halálozással kapcsolatos kockázat Kína-szerte, és hatékonynak bizonyult az állam járványpolitikája is. A legtöbb idős ember alig volt kitéve a vírusnak, és ennek következtében nem is féltek tőle. Most azonban teljesen más a helyzet, így a helyi önkormányzatok mindent kipróbálnak, hátha sikerül rábírni az idősebb korosztályt az oltásra. A keleti Nantong városában a fiatalabb korosztályt szólították meg, hogy oltassák be szüleiket. Más városokban csirkét, étolajat, tojást vagy készpénzt kínálnak a szúrásért cserébe.

Egy pekingi parkban nemrég két zöld sátrat állítottak fel az idősebbek oltására, és 200 jüant (több mint 11 ezer forint) ígérnek azoknak, akik beadatják az első adagot. Azonban még a személyek folyamatos áramlása mellett is hónapokig tart, amíg Kínának beoltja idős lakosságát. És néhányan továbbra sem hajlandók rászánni magukat.