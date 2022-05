Annak ellenére, hogy a tavalyi évben az utasforgalom 20 százalékkal, a légiáru mennyiség pedig 36 százalékkal emelkedett 2020-hoz képest, a Budapest Airport a koronavírus-járvány második évét is komoly veszteséggel zárta. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető vállalat a 2021-es pénzügyi évet az előző évinél 25 millió euróval nagyobb, 143 millió euró árbevétel mellett 22 millióval szűkülő, 87,6 millió eurós veszteséggel fejezte be.

A Budapest Airport hétfői közleménye szerint 2021 újabb katasztrofális év volt a légiközlekedési iparágban, bár a pandémia első événél valamelyest jobban alakult. A tavalyi évben utasforgalom tekintetében az európai trendek megfeleltek az előzetes várakozásoknak, vagyis az év második felében megkezdődött a kilábalás a koronavírus-járvány okozta súlyos válságból.

Fotó: Budapest Airport

Folyamatosan épültek vissza a légitársaságok kapacitásai és ezzel párhuzamosan a repülőterek forgalma, de az utasszámok még továbbra is messze elmaradtak a 2019-es szinttől. A légiáruszállítás területén viszont a cargo mennyiség soha nem látott magasságokba szökött, köszönhetően a szállítási mód gyorsaságának, kiszámíthatóságának és biztonságának.

A kilábalás megindulása a Budapest Airport pénzügyi eredményein is nyomon követhető; a vállalat az előző évhez képest 21 százalékkal magasabb, 143,3 millió euró nettó árbevételt könyvelt el, így a tavalyi évet összességében ötödével kisebb, 87,6 millió euró veszteséggel zárta.

A Budapest Airport ezt az utasszámcsökkenéshez köthető hatalmas bevételkiesést továbbra is a rekord cargo forgalommal és olyan stabil, az utasszámtól függetlenül működő bérlőktől származó ingatlanhasznosítási bevételekkel tudta valamelyest pótolni, mint például a repülőgép-karbantartó vállalatok és az integrátorok. Ez a repülőtér elmúlt években követett diverzifikációs stratégiájának erejét és jelentőségét mutatta.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a második pandémiás évünket is át tudtuk vészelni állami támogatás nélkül, és minden nehézség ellenére a fejlesztéseket is dinamikus ütemben folytattuk. Hónapok óta készülünk a fellendülésre, egyrészt humánerőforrás, másrészt pedig kapacitás terén, és bízom benne, hogy 2022-ben az utasforgalom, és így a bevételek tekintetében is megközelítjük a 2019-es eredményeinket” – hangsúlyozta a pénzügyi eredmények kapcsán Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója.