Meglepő ösztönzéssel állt elő a Levi Strauss & Co vállalat: a cég ugyanis készen áll arra, hogy megtérítse teljes- és részmunkaidős dolgozóinak a költségeit, amennyiben valamilyen oknál fogva más államba kellene utazniuk az Egyesült Államokban egészségügyi kezelésekre. A cég közlése szerint ebbe az abortusz is beletartozik. Mint ismert: az Egyesült Államokban a napokban óriási port vert fel, hogy a legfelsőbb bíróság elvenné az abortuszhoz való alkotmányos jogot, így egyes államok akár be is tilthatnák azt – írja a Reuters hírügynökség.

Elvennék az abortuszhoz való alkotmányos jogot az Egyesült Államokban Az USA legfontosabb bírói testülete kihúzná az alkotmányos védelmet a terhességmegszakítás alól.

Fotó: NurPhoto via AFP

A leginkább a farmerruháiról ismert cég közleményében azt írta,

a jelenlegi helyzetben egy munkáltatónak meg kell védenie dolgozói jogát, akkor is, ha az a jog az abortuszhoz való jogot jelenti.

Az Egyesült Államokban több cég is hasonló lépéseket jelentett be, elsősorban Texas és Oklahoma államokban, ahol már eleve korlátozottak az abortusz-lehetőségek. Az Amazon évi szinten 4 ezer dollárig fedezi például az egészségügyi utazásokra fordított költségeket.

Közben Kevin Stitt oklahomai republikánus párti kormányzó aláírta azt a jogszabályt, amely egyebek közt lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok ezen déli államában családtagok magánemberként pert indítsanak a művi terhességmegszakítást végrehajtó egészségügyi intézmények ellen – jelentette a CNN amerikai hírtelevízió szerdán.

Az Oklahomai Szívverés Törvény néven említett szenátusi jogszabályjavaslat, amely az Egyesült Államokban heves társadalmi vitát kiváltott texasi abortuszellenes jogszabály mintájára készült, a kormányzói aláírást követően azonnal hatályba is lép. Az új szabályozás tiltja a művi terhességmegszakítást, ha az orvos már észlelni tudja a magzat vagy embrió korai szívverését – amely akár már a terhesség hatodik hetében is jelentkezhet –, annak ellenére, hogy a legtöbb nő ekkor még nincs is tudatában, ha várandós.

A jogszabály egészségügyi vészhelyzetek esetére kivételt tesz, de a nemi erőszak és a vérfertőzés nem tartoznak ebbe a körbe.