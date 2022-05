Miközben az orosz olaj- és gázexport szankcionálása folyamatosan napirenden van, az orosz urán embargója nem merül fel túlságosan gyakran, ami nem is csoda, hiszen a nukleáris energiatermelés terén az orosz dúsított urán szerepe kiemelkedő – írja az Oil Price.

A Nukleáris Világszövetség szerint orosz eredetű a felhasznált dúsított urán több mint harmada, míg a Columbia Egyetem friss jelentése szerint az urándúsítási kapacitás több mint 46 százaléka orosz. Azonban a tanulmány szerzői szerint az orosz technológiával épült VVER erőművek – mint amilyen a paksi létesítmény is – azonban képesek nem orosz fűtőelemekkel is működni, amit a cseh Temelin és a bolgár Kozloduj példája is bizonyít. Karbantartásuk azonban problémásabb lehet.

Fotó: JOHN THYS / AFP

Franciaország, az Egyesült Államok, Kína és Kanada rendelkezik jelentős nem használt dúsítási kapacitással, ám jelenleg egy másik, az atomtudósok újságjában megjelent írás szerint még az Egyesült Államokban is a reaktorok 16 százaléka orosz eredetű fűtőanyagok használ, míg ez az arány Európában több mint 20 százalék és az alternatívák száma is véges. Ráadásul egyre több ország gondolkodik egyfajta nukleáris reneszánszban a klímaváltozás hatásainak mérséklése céljából.

Az Egyesült Államokban számos felhívás érkezett belföldi dúsítási kapacitások növelésére, ez azonban akár 1 milliárd dollárba is kerülhet, de szakértők szerint az uránbányászat felpörgetésére is szükség lehet, ha a nyugat szeretne az orosz függőségtől szabadulni.