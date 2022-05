Erre még a legelkötelezettebb rajongók sem számítottak: jövő nyártól, épp a sorozat fennállásának 30 éves jubileumi évében megszűnik a legendás FIFA focis videójáték elnevezése. A sorozatot 1993-ban indították útjának és azóta szinte minden évben az eladási toplisták élmezőnyében szerepelt. Az évenként megjelenő részek általában több mint húsz millió példányban találnak gazdára és ezzel évente körülbelül egy milliárd dolláros bevételt generálnak a kiadónak.

A játékokat kiadó Electronic Arts (EA) azonban úgy döntött, hogy lecseréli a jól bevált nevet és a 2023 nyarán érkező játékot már csak egyszerűen a nem túl kreatív, EA Sports FC néven lesz kapható.

A döntés mögött persze kőkemény anyagi okok állnak: a kiadó és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség egész egyszerűen nem tudott megegyezni a licenc további felhasználásáról – írja a The Athletic.com sportoldal a kiadó közleményére hivatkozva.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az EA természetesen próbálta a kellemetlen változást minél pozitívabban előadni és közleményükben kiemelték, hogy ez egyben egy új korszak is lesz a játék életében, illetve azt is hozzátették, hogy továbbra is megmaradt az együttműködésük több partnerükkel is, vagyis a játékosok ugyanazt a több mint 19 ezer valódi focistát, több mint hétezer focicsapatot, illetve több száz jól ismert stadiont kapják majd meg a pénzükért, mint eddig.

Ez az együttműködés érvényes a Premier League, a Bundesliga, a LaLiga és a Serie A csapataira és jogaira is. Az EA egyben azt is közölte, hogy a következő, még FIFA név alatt megjelenő játék szerintük a legjobb lesz a sorozat történetében.