Bár egyes uniós politikusok korábban reményeiket fejezték ki, hogy a hét végére sikerül áthidalni a Brüsszel által javasolt hatodik Oroszország elleni szankciós csomag körüli véleménykülönbségeket, eredménytelenül zárult vasárnap az EU tagországok nagykövetei közti egyeztetés, többek közt Magyarország ellenkezése miatt. A név nélkül nyilatkozó bennfenteseket idéző Bloomberg jelentése szerint a napokban, a Reuters szerint már hétfőn folytatódnak a tárgyalások.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter vasárnap délután Facebook-posztban erősítette meg, hogy Magyarország továbbra is elutasítja a javaslatot, mert az

lerombolná az eddig biztos lábakon álló magyar energiaellátási biztonságot.

A külügyminiszter korábban arról posztolt, hogy az embargó javasolt formája700 forintos benzint és 800 forintos gázolajat jelentene Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök pedig a a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken arról beszélt, hogy "atombomb"a lenne a magyar gazdaságra a bizottság terve az olajembargóról.

A több intézkedésből álló javaslat kardinális pontja, hogy az EU-tagországok hat hónapon belül szüntessék be az olajvásárlásokat az Ukrajnával háborúban álló Oroszországtól, az év végére pedig a finomított termékekét is.

A tengeri olajszállítás lehetőségével nem rendelkező, a vezetékes orosz szállításoktól erőteljesen függő közép-európai tagállamok ellenkezésének leszerelésére később a javaslatot úgy puhították, hogy Csehország, Magyarország és Szlovákia 2024-ig még mentességet kapott volna a szabály alól, de addigra el kell végezniük finomítóik költséges átállítását a nem Oroszországból érkező olajfajtákra. A Politico jelentése szerint Magyarország az átállásra adott időt sem tartja elegendőnek, és Bulgária is elégedetlen a javaslattal.

A szintén ellenkező Görögország, Málta és Ciprus pedig egy helyett három hónapos haladékot kapna, hogy teljesítse a csomagnak azt a másik pontját, amely szerint az orosz olaj szállításához szolgáltatásokat - például hajókat - sem nyújthatnak a tagállamok.

Magyarország korábban azt az aggályát is felvetette, hogy ki állná a finomítók átalakításának a költségét, és a kormány azt az aggodalmát is hangoztatta, hogy még ha ez meg is valósulna, az üzemanyag ára toronymagasra emelkedik. A hírügynökségi jelentésekből nem derült ki, tartalmazott-e kompenzációt a módosított javaslat.

Az EU 2019-ben még olajszükséglete majdnem kétharmadát Oroszországtól szerezte be, és ezen a piacon az oroszok legfontosabb partnere. A további szankciók azt szolgálnák, hogy fontos jövedelmi forrásoktól vágják el Moszkvát, megnehezítve számára az ukrán háború finanszírozását. Maguk az ukránok is orosz olajat használnak, de ők is sürgetik a teljes embargó bevezetését.

Ukraine war: Russian energy embargo needed now, says finance minister https://t.co/Gprd9Jl8Ri — BBC Business (@BBCBusiness) May 7, 2022

Az Oroszország elleni újabb szankciókról a G7 országok - az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok. Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország - vezetői is közös közleményt adtak ki vasárnap.