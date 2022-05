Eladásba fordult az utóbbi hetek-hónapok dollárvásárlása a nemzetközi piacokon, az euró kulcsszinten tudott áterősödni, és ez használ a közép-európai devizáknak, köztük a forintnak. Az árfolyamokat elmozdító hírek ezúttal Ázsiából érkeztek.

Nem felejtik a piacokon, hogy várhatóan vágtában folytatódnak az amerikai kamatemelések, amelyek idén a dollárt tovább erősítve ránehezedtek az ukrajnai háború miatt amúgy is stresszelő euróra és közép-európai fészekaljára is. Ez a nyomás azt utóbbi napokban enyhült, mivel az Európai Központi Bank döntéshozói is egyre nagyobb hangerővel sürgetik az egységes valuta kamatainak a megemelését is, péntek óta pedig Ázsiából is jó hírek érkeznek.

Fotó: Shutterstock

Az euró néhány napja az 1,05-ös kulcsszint felett tartja magát a dollár keresztben, és hétfőre áterősödött az 1,06-os vonalon is. Amikor a dollárt eladják, az egyéb mozgatók híján fel szokta húzni a mi régiónk devizáit is, és most is ezt történt. A forint már erősödő ágban kezdte a kereskedést az euró ellenében, és az elmúlt egy hét legerősebb szintjeit ostromolta 382 környékén. Emlékeztetőül: a múlt héten, gyengülő ágban, a 390-en túli régiókat is meglátogatta. Ugyanúgy reagált az euró erősödésére a zöldhasú elleen a zloty és a cseh korona is: erősödéssel.

A hétfői napon a dollár gyengülését keletről érkező hírek táplálták. Még mindig érezhető a kínai jegybank pénteki kamatcsökkentésének hatása, amely nem gyújtja be a kínai gazdaság motorjait, de feléleszti a reményeket, hogy a monetáris és költségvetési döntéshozók szembeszállnak a világ második legnagyobb gazdaságának lelassulásával. Hasonló reményeket kelt, hogy Sanghajban enyhül a járvány nyomása, sőt a fontos gazdasági övezet június 1-re visszatér a normál kerékvágásba. Ugyanakkor messze nem egyértlemű a kép, mert Pekingben meg emelkedik a Covid-esetek száma, és ennek megfelelően - hiszen a kormányzat nem enged a járvánnyal szembeni zéró tolerancia politikájából - a kínai részvényindexek eséssel zártak. A réz ára viszont Londonban kéthetes csúcsra emelkedett a remények hatására, hogy a világ legnagyobb rézfogyasztója, Kína felpörög és növeli keresletét.