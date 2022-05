A koronavírus-járvány, a szélsőséges időjárás és az ukrajnai háború okozta fennakadások miatt 16 százalékkal fog nőni a legsúlyosabban alultáplált gyerekek életmentő kezelésének költsége – figyelmeztetett kedden az UNICEF, az ENSZ gyermekalapja. A használatra kész, tápanyagokban gazdag, magas fehérje- és energiakoncentrációjú terápiás élelmiszerek (RUTF) összetevőinek ára ugyanis folyamatosan nő a globális élelmiszerválság következtében. Mindez pedig katasztrofális alultápláltsághoz vezethet.

A világ hamarosan a megelőzhető gyermekhalálozások és súlyos testsúlyveszteség virtuális tűzfészkévé válik

– idézte a Reuters Catherine Russellt, az UNICEF ügyvezető igazgatóját.

A világon már most is 13,6 millió öt év alatti gyermek kórosan sovány a magasságához képest, és ebben a korcsoportban ez okozza minden ötödik halálesetet. Az UNICEF szerint már a háború és a világjárvány előtt is háromból két gyermek nem jutott az élete megmentéséhez szükséges gyógyászati célú élelmiszerekhez.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

A pandémia kitörése óta rohamos gyorsasággal emelkednek globálisan az élelmiszerárak, a búza például 2020 elején 5,51 dollárba került vékánként (egy véka 35,24 liter), idén május közepén már 11,8 dollárba. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) legutóbbi, áprilisi árindexe 29,8 százalékkal volt magasabb az egy évvel ezelőttinél. A globális áremelkedés Afrikában jobban érezhető, mint a világ más részein – mondta a Deutsche Wellének Teresa Anderson, az Actionaid nevű civil szervezet koordinátora, aki szerint a kontinens sok országában már most ellátási válság van.

Ha semmi sem változik, akkor elképzelhetetlen méretű éhínséggel nézhetünk szembe

– tette hozzá, és emlékeztetett, hogy

a helyzet különösen Északkelet-Afrikában súlyos, ahol már most 20 millió embert éhezik a folyamatos aszály miatt.



Apokaliptikus jóslatokat fogalmazott meg Andrew Bailey, a brit jegybank kormányzója is, aki szerint nagy a kockázata, hogy Ukrajna a háború miatt nem lesz képes élelmiszert exportálni. Ez a lehetőség Nagy-Britanniában éppúgy komoly aggodalom forrása, mint a fejlődő térség számára – fogalmazott a jegybank első embere. Az adatok őt igazolják: a reálbérek 1,2 százalékkal csökkentek az Egyesült Királyságban, mert képtelenek lépést tartani az inflációval. A Sky News felmérése szerint

a világ ötödik legnagyobb gazdaságában négy emberből egy már étkezéseket hagy ki, hogy fizesse a rezsiszámlákat.

Fotó: Dmytro Smoliyenko / NurPhoto via AFP



Andrew Bailey parlamenti meghallgatásán azt is elmondta, hogy beszélt az ukrán pénzügyminiszterrel, aki derűlátóan nyilatkozott a vetési kilátásokról, de hozzátette, hogy jelenleg nincs mód az agrártermékek kijuttatására az exportpiacokra. Egyelőre még a vetési munkák is nehézséget okoznak. Becslések szerint a termőterület egyharmada, tízmillió hektár vált használhatatlanná, mert elfoglalták az oroszok, elaknásították, vagy tele van fel nem robbant lövedékekkel és tankok, valamint egyéb katonai felszerelés kiégett roncsaival – mondta a Politicónak Mihajlo Amoszov, az Ecoaction ukrán környezetvédelmi civilszervezet szakértője.

Bár Ukrajna normális körülmények között lakosságának tízszeresét is képes lenne élelmezni, most kénytelen az otthon maradtak ellátására összpontosítani. A nehézségek ellenére folytatják a munkát, és becslések szerint a tavalyi termőterület 70 százalékát képesek lesznek bevetni.