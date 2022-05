A pótkocsikat szállító tehergépjárművek gyártása az alkatrészhiány miatt az Egyesült Államokban is akadozik és nem tud lépést tartani a meglévő rendelésállománnyal - írta meg a The Wall Street Journal. Iparági vezetők arról számoltak be, hogy így nem tudják lecserélni a meglévő flottájukat, illetve a géppark bővítésére sincs lehetőségük. Ezzel párhuzamosan a fogyasztási cikkek és az ipari áruk szállítása iránti kereslet folyamatosan növekszik. Ez azonban csak a probléma egyik forrása, hiszen

az új teherautók beszerzésének nehézségei mellett sofőrhiánnyal és a dráguló üzemanyagokkal is meg kell birkóznia az ágazatnak.

A logisztikai válság egyre súlyosabb ez pedig visszafogja az ország gazdaságát, meghosszabbítja a szállítási időket és feltornázza a költségeket.

Fotó: JOHN LAMPARSKI / AFP

Piaci elemzők szerint a kevés alkatrész, különösen a félvezetők hiánya miatt

a gyártók már tavaly év végén lemondtak több ezer megrendelést, mivel egyszerűen nem tudják legyártani a gépeket.

Az indiai székhelyű ACT Research piaci előrejelzése szerint az idei évben a gyártók nagyjából 55 százalékkal kevesebb megrendelést fogadtak el, mint 2021 első hónapjaiban. A szállítmányozó cégek így a kiöregedő kamionokkal igyekeznek megoldani a feladataik teljesítését.

Paul Truman, a Las Vegas-i székhelyű, 300 teherautós flottával bíró Truline elnöke elmondta, hogy idén valószínűleg nem fognak új járműveket beszerezni. Idén márciusban 30 új tehergépjármű került a flottájukba, ezeket a gépeket viszont 2021 februárjában rendelték meg és tavaly augusztusban kellett volna megkapniuk őket. A főként élelmiszer- és italtermékek szállításával foglalkozó Truline évente nagyjából 60 új kamiont szokott beszerezni, hogy az elöregedő járművek cseréjeként.

Nehéz úgy növekedni, ha nem tudunk felszerelést beszerezni

— mondta Truman a The Wall Street Journalnek.

Fotó: Luke Sharrett / Bloomberg via Getty Images

A piaci elemzők a nehéz tehergépjármű gyártás fellendülésére számítottak az idei évben. A közúti fuvarozás az államközi szállítás legfontosabb szegmense. Az ACT Research jelentése szerint a koronavírus-járvány okozta gyárleállások miatt a termelés leállt, az alkatrészhiány pedig alig több mint 264 ezer járműre korlátozta a 2021-es gyártást. Egy viszontagságoktól mentes évben az Egyesült Államokban évente több mint 300 ezer kamiont gyártottak, 2016-ben például 344 560 jármű gördült le a futószalagokról. Az elemzők úgy látják, hogy idén 296 ezerre nőhet a legyártott gépek száma.

Az ACT szerint a gyártók már most is vonakodnak újabb rendeléseket befogadni, mivel

a rendelésállomány több mint 250 ezer teherautó jelenleg, ami kétszerese a normális szintnek.

Nem állunk készen arra, hogy a 2023-as rendeléseket teljes egészében befogadjuk, mivel bizonytalan az alkatrész ellátás és a költségek is

— ezt a Paccar vezérigazgatója mondta. Ez a cég gyártja a Peterbilt és a Kenworth teherautókat.

A szállító cégek vezetői elmondták, hogy a új járművek hiánya miatt kénytelenek a régebbi teherautókat és kamionokat használni, amik viszont gyakrabban hibásodnak meg. Szerintük emiatt várható, hogy a termékeket késedelmesen tudják majd leszállítani a megrendelőknek.