Óriási a pánik Kijevben: hosszú órákat kell sorban állni pár liter benzinért

Hiba lett vége a harcoknak Kijevben és kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba, az ukrán fővárosban élőknek újabb gondokkal kell szembenézniük: alig kapni jelenleg valamit. Ez elsősorban a benzinkutaknál megfigyelhető, ahol naponta tömött sorok alakulnak ki, hogy üzemanyagot tudjanak vásárolni. Az NBC News beszámolója szerint vannak, akik hosszú órákat is várnak arra, hogy legalább néhány liter benzinhez hozzájussanak.

A legtöbb kútnál a bevezetett maximum 20 literre apadt, így sokan azért állnak be naponta újra és újra, hogy elegendő üzemanyagot gyűjtsenek otthonra. A lapnak mesélő kijeviek ugyanis még mindig attól félnek, hogy az oroszok visszatérnek. Akkor pedig, ha menekülniük kell, nem lesz elég húsz liter a lengyel határig, így előre gondolkoznak.

Fotó: AFP

Az üzemanyaghiány főleg Kijevet és Lvivet érinti, hiszen ezekből a városokból a háború kezdetén rengetegen menekültek el, majd szép lassan vissza is tértek az emberek, ahogy elvonultak a harcok. Viszont az üzemanyag utánpótlás érthető módon erősen akadozik, az ország keleti és déli felében vívott háború miatt. Igencsak megcsappant a benzinkutak száma is, hiszen a főváros északi részén az orosz csapatok rengeteg kútról elvitték az üzemanyagot, de nem egy kutat fel is gyújtottak.

Sokan emiatt már órákkal azelőtt beállnak a kutak előtt álló sorokba, hogy egyáltalán megérkeznének a kamionok. Így nagyobb esélyük van arra, hogy megkapják a napi húsz litert. Az ország ellátását most főleg import olajjal próbálják megoldani, de az ukrán finomítókat sem kímélte a háború, így egyre nehezebben tudják ellátni a szükségletet.