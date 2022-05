A brit fish-and-chip éttermek akár egyharmada is bezárhat a következő kilenc hónapban – tudatta a CNN. Az árak 2021 év vége kezdtek emelkedni, az alapvető alapanyagok költségei azonban az orosz-ukrán háború februári kezdete óta ugrottak meg jelentős mértékben.

Az iparágat különösen érzékenyen érinti az infláció, mivel nagymértékben függ az orosz importtól

Az infláció hatásai minden iparágat érintenek, a szűk árréssel dolgozó brit fish and chips-boltok azonban különösen érintettek az orosz importnak való kiszolgáltatottság miatt:

a tőkehal mintegy 40 százaléka az orosz vizekről származik, a napraforgóolaj mintegy felét pedig Ukrajnából importálják.

Andrew Crook, a Halsütők Nemzeti szövetségének elnöke elmondta,hogy a vállalkozások körülbelül 83 százalékkal többet fizetnek a napraforgóolajért, mint március elején, emellett a pálmaolaj ára is megduplázódott.

A helyzetet ráadásul tovább súlyosbítják az energiaszámlák és a burgonyatermesztéshez szükséges műtrágyaköltségek ugrásszerű növekedése. Mivel a vállalkozások tartottak attól, hogy a brit kormány importvámokat vet ki az orosz fehér halra, az üzlettulajdonosok arra kényszerültek, hogy alternatív halakat vásároljanak, ami az izlandi és norvég hal árát is felfelé húzta:

egy láda izlandi tőkehal ára most 270 font (123 ezer forint) körül mozog, a tavalyi 140 fonthoz (64 ezer forint) képest.

A fish and chips lényege a megfizethetőségben rejlik

Crook hangsúlyozta, hogy a vásárlók elvárják, hogy a fish and chips olcsó legyen. Egy évvel ezelőtt

a tőkehal és sült krumpli kombinációja átlagosan 7 fontba került, amely mostanra mintegy 21 százalékkal, körülbelül 8,50 fontra drágult.

Crook megemlítette azt is, hogy néhány törzsvendéget is elveszítettek az áremelkedések miatt.

Az éves fogyasztóiár-infláció márciusban elérte a 7 százalékot, ami 30 éve a legmagasabb szint, és a Bank of England szerint még idén 10 százalékra emelkedhet. Az Egyesült Királyságban több mint félmillió kisvállalkozás – azaz minden tizedik – zárhat be a következő egy évben a brit kisvállakozások szövetsége szerint.

Az első fish and chips-boltok az 1860-as években nyíltak Nagy-Britanniában, és az iparosodással egy időben terjedtek el, biztosítva a gyári munkások élelmezését is. A második világháború alatt, amikor a kormány jegyrendszert vezetett be az alapélelmiszerekre – például a teára, a vajra és a húsra – a fish and chips-et mentesítették az intézkedés alól, mivel a munkásosztály számára nélkülözhetetlen ételnek számított.