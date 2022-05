VG Podcast: Oroszország úgy cserélgeti a stratégiáját, mint más a zokniját

A Danube Institute geopolitikai kutatócsoport vezetője elmondta, hogy három fejezetre és eltérő startégiára lehet felosztani a háború eddigi hónapjait. A kezdetben Oroszország egy villámháborúval és gyors győzelemmel számolt Ukrajnában, ami egyértelműen az ukrán vezetés leváltását célozta. A desszantos egységek beküldése, illetve ezek tüzérségi és páncélos támogatása mind azt a célt szolgálta, hogy akár csak a Krím esetében, itt is hamar megdönthessék a politikai vezetést. Azonban a heves ellenállás miatt ez a terv túlságosan elhúzódott és kínossá vált Moszkva számára, hogy nem tudott kezdeti sikereket felmutatni. Ebben az időszakban az orosz propaganda folyamatosan Ukrajna demilitarizálását és nácitlanítását hangoztatta.

Fotó: JEFF PACHOUD / AFP

Bendarzsevszkij Anton úgy látja, hogy amikor ez a stratégia zátonyra futott, akkor kellett kisebb, de több sikerrel kecsegtető taktikára váltania az oroszoknak. Ez lett a Donbasz régió teljes elfoglalása, az itteni ukrán csapatok felmorzsolásával. Az északon és nyugaton lévő orosz egységeket ekkor heteken belül átcsoportosították a keleti és déli régiókba és ez már hozott sikert, például Herszon elfoglalását. Herszonban az oroszok megpróbálták referendum formájában megszilárdítani a hatalmukat, de ez a lakosság ellenállása miatt többször kudarcba fulladt. Ezt követően erővel igyekeztek oroszosítani a területet, bevezették az orosz televíziót, megjelentek az orosz bankok és a rubelt is bevezették, hogy minél inkább magukhoz kössék a területet. Ekkor azonban az ukrán lakosság többsége már elhagyta Herszont, helyükre pedig a hírek szerint sok orosz érkezett, akik nyilván az üzleti lehetőséget látták meg az újjáépülő városban és környékén.

Oroszország folytatja a kelet-ukrajnai városok ostromát Az orosz csapatok szerdán támadást indítottak a kelet-ukrajnai városok ellen. Ukrán tisztviselők szerint folyamatosak az aknavetős bombázások, amelyek több házat is megsemmisítettek.

Azóta az is kiderült, hogy a teljes Donbasz régió bekerítése is túl nagy falat az oroszoknak, hiszen az ukránok számos nyugati támogatással tudnak védekezni. Itt jött el a jelenleg is zajló taktika ideje. Oroszország a Donbasz régión belül, jelenleg Luhanszkban igyekszik kisebb területű katlanokat létrehozni, ahol a túlerejükkel tudják letörni az ukrán ellenállást. Ez a stratégia már sikeresnek mutatkozik, ukrán források szerint is Luhanszk 95 százalékban orosz kézre került. Amint a teljes térséget megszerezték a következő állomás Donyeck, ami egy elhúzódó és véres csata lehet, hiszen az ukránok masszívan ellenállnak ezen a területen. Amint Oroszország képes lesz szűkebb katlanba szorítani a Donyeck védőit, a puszta túlerejük miatt itt is elindulhat az előre nyomulás, viszont ez rengeteg áldozattal járhat.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

A szakértők egyetértenek abban, hogy a háború kulcsa a Donbasz. Jelenleg az orosz médiában egy felszabadító hadjáratként kezelik az Ukrajnában zajló eseményeket. Elemzők szerint Vlagyimir Putyin számára most az az elfogadható forgatókönyv, hogy a Donbaszt teljes egészében elfoglalja, ezt követően pedig sor kerülhet a tényleges béketárgyalásokra.

A NATO bővülés

Oroszország a finn és svéd NATO csatlakozásra kezdetben rendkívül agresszívan reagált és konkrét fenyegetések is elhangoztak. Azonban Bendarzsevszkij Anton szerint Moszkva hamar belátta, hogy magának árt ezekkel a fenyegetésekkel. Az biztos, hogy a finn és svéd semlegességi politika akkor kezdett el háttérbe szorulni, mikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, tehát elmondhatjuk, hogy az oroszok kergették őket a NATO karjaiba. Moszkva pedig jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy a szavakon túl felléphessen az északi országokkal szemben. Azt Vlagyimir Putyin is belátja, hogy a csatlakozásra kicsi az esély, hiszen Ankara gátolni akarja a bővülést. Másrészt az is fontos, hogy Oroszországnak presztízs veszteség, ha üres szavakkal dobálózik, amit nem követnek tettek, így a fenyegető retorikát már el is hagyták. Szergej Lavrov egy korábbi beszédében már azt mondta, hogy nem örülnek a finn és svéd NATO csatlakozásnak, de nincs is ellenükre, hiszen a két ország már régóta szoros kapcsolatot ápol az Észak-atlanti szövetséggel, így gyakorlatilag nem történik majd változás. Ez természetesen nem igaz, hiszen a két ország ezzel a védelmi szövetség részeként számíthat a többi NATO tag támogatására.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Érdekeség, hogy Ukrajna lerohanásának egyik indoka pont a NATO csatlakozás volt, most viszont Finnország és Svédország esetében elfogadhatónak tartja a lépést Moszkva. Azt látni kell, hogy az ukránok sosem voltak olyan közel a csatlakozáshoz, mint most az északi országok, ráadásul Finnország még földrajzilag is közel van több fontos orosz nagyvároshoz.