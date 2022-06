A brit kormány az ország verseny és piacfelügyeleti hatóságát (CMA) arra kérte, vizsgálja meg, hogy a kutak továbbadták-e a kormány jövedéki adót csökkentő intézkedését a fogyasztóknak – írja a Reuters.

Kwasi Kwarteng gazdaági miniszter elmondta, hogy a vizsgálat arra is fényt deríthet, hogy mi az oka az áremelések terén tapasztalt gyorsaságnak és a csökkenés terén érzékelhető lassúságnak a szektorban.

100 font fölött egy tank benzin

Fotó: Daniel LEAL / AFP

A többek között az Ukrajnával szembeni támadás és a járvány miatt újrainduló gazdaságok miatt kilövő olajárak világszerte rekordárakat hoztak a benzinkutakon, amire Nagy-Briatannia a jövedéki adó 5 pennys csökkentésével válaszolt.

Mindez azonban nem segített a helyzeten, az árak tovább emelkedtek, így

mára egy átlagos családi autót teletankolni több mint 100 fontba (mintegy 46,600 forintba) kerül az országban

az Experian Catalist adatelemző cég szerint.

A CMA-nak küldött levelében Kwarteng arról ír, hogy az emberek joggal frusztráltak, miután az 5 milliárd fontos csomag hatása nem látszik az árakon, vagy épp amiatt, hogy egyes városokban drágább az üzemanyag, mint más hasonló városokban.

A politikus szerint a vizsgálatnak fel kell tárnia, hogy mennyire egészséges a verseny, regionális szempontok figyelembe vételével, így a lokális verseny erejéről is információkat kell szereznie. A hatóságnak ezen kívül a kormány valamint a CMA előtt álló lehetőségeket is be kell mutatnia, melyek fokozhatják a versenyt a piacon. Németország is a versenyügyi szabályok segítségével lépne fel az olajvállalatok nyerészkedésével szemben.