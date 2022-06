A Pevec házaspár, Zdravko és Višnja 1990-ben, a belovári (Bjelovar) családi házuk garázsában barkácsboltot nyitott. Az üzletnek is a Pevec nevet adták, ami egyébként Zágráb környékén a kakas egyik megnevezése. Később a logójuk is egy zöld, kukorékoló kakas lett. A bolt jól ment, egy év után már 15 alkalmazottjuk volt, és a közeli Szentgyörgyváron (Đurđevac) újabb telepet nyitottak. A délszláv háború idején megtorpantak, de nem zártak be, s ez jó döntésnek bizonyult, mert az újjáépítésben nagy szükség volt építőanyagokra és szerszámokra.

Tündöklés

Az 1990-es évek második felében országszerte sorra nyitották a nagyobbnál nagyobb áruházaikat, így 2000 nyarán már minden jelentős városban üzemeltettek legalább egyet. Igazi barkácsáruházlánccá terebélyesedtek, s az építőanyagok, szerszámok, bútorok mellett műszaki cikkeket is értékesítettek. Saját márkát is alapítottak. Kínában gyártatták le a brand termékeit, amelyeket gyenge minőségük ellenére a vásárlók vittek, mint a cukrot, mert annyira olcsón kínálták azokat.

Fotó: Ranko Suvar / CROPIX

Pevecéknek 2006-ban már a térség különböző városaiban, így Belgrádban, Banja Lukában és Szkopjéban is volt üzletük. A társaság ekkor négyezer alkalmazottal és 36 áruházzal működött. Utóbbiak összterülete meghaladta az 50 hektárt, az éves forgalmuk pedig a 3,5 milliárd kunát (akkori árfolyamon 136,5 milliárd forintot). De nem érték be ennyivel: belevágtak a turizmusba, és fuvarozóvállalatot is alapítottak ötszáz teherautós flottával, mégpedig hitelből.

Zdravko és Višnja valóságos celebnek számított. Nagyon értettek a marketinghez: ők maguk voltak az áruházlánc reklámarcai, s minden vasárnap délben saját műsort sugároztak az ország legtöbb kereskedelmi rádióadóján, repülőgépből szórták a reklámújságot, valamint minden óriásplakáton ők győzködték az embereket, hogy a kakasos fűnyírót, kerti bútort vásárolják meg. Tisztességes, szókimondó, őszinte család hírében álltak, ráadásul mindig bőkezűen adakoztak a rászorulóknak. Úgy tűnt, hogy ők testesítik meg a kisembert, aki kemény munkával jutott magasra, de nem feledte, honnan jött.

Zuhanás

A 2008-as világválság miatt hirtelen megcsappant üzleteik, vállalkozásaik forgalma, s egy idő után már nem voltak képesek törleszteni az óriási hitelrészleteket, nem tudták pontosan kifizetni az alkalmazottakat, a beszállítóikat, így új árut sem kaptak, és a forgalmuk tovább zsugorodott. Néhány üzletet bezártak, s 2009 karácsonyára minden erőfeszítésük dacára csődöt kellett jelenteniük.

A bankrott pillanatában a garázsból kinőtt cégnek 1,9 milliárd kunás adóssága volt, a csődeljárás folyamán pedig számos visszaélést fedeztek fel a hatóságok. Közölték, hogy Zdravko és Višnja nem sokkal korábban jelentős összegeket tüntetett el a vállalatból, és adót is csaltak.

Pevecék tagadtak, de a bíróság Zdravkót 2 év 9 hónap börtönre, a feleségét pedig 11 hónap közmunkára ítélte, vagyonukat elkobozták, és adócsalás miatt 4,3 millió kuna befizetésére kötelezték őket. A férfi büntetését végül enyhítették, csak 11 hónapot ült. A csőd után egy évtizeddel vonult börtönbe, s 2020 karácsonyán szabadult. Előtte hosszú időn át azt bizonygatták, hogy ártatlanok, szándékosan juttatták koldusbotra őket, és szakadt ruhában kértek a kamerák előtt egy-egy kunát a lakosoktól tartozásaik törlesztésére. A színjáték nem sikerült: Pevecék közutálat tárgyává váltak.

Márkavita

A csődeljárás folyamán a bolthálózat új tulajdonosi csoporthoz került, amely kifizette az adósságokat, és sikeresen folytatta a kereskedelmi lánc tevékenységét. Igaz, némileg karcsúsított rajta, de a márkanevet, a kakasos logót és a jelmondatot megtartotta. Pevecék milliós kártérítést követeltek. A bíróság ugyan egy fityinget sem ítélt meg nekik, de a márkajelzéseket visszaadta. Azóta az új tulajdonosok Pevex névre keresztelték a bolthálózatot.

Az egykori szerszámmágnás közben borászkodásba fogott (hivatalosan a sógoráé a vállalkozás), és most, 13 évvel a csőd után, miután teljesítette összes kötelezettségét, új barkácsboltot nyitott a Zágráb megyei Verboveczen (Vrbovec). Természetesen Pevec a neve, akárcsak a 32 évvel ezelőtti elsőnek. Kérdés, sikerül-e továbbfejlődnie az üzletnek.