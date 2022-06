Az élelmiszerek további drágulására kell számítani Németországban Oroszország Ukrajna elleni háborújának következményeként – hangsúlyozta egy keddi interjúban a német mezőgazdasági és élelmezési miniszter, aki szerint enyhülést csak az hozhat, ha egyes élelmiszereknél megszüntetik az áfát.

Fotó: Frank Hoermann / dpa Picture-Alliance via AFP

A zöldpárti Cem Özdemir a Rheinische Post című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy csökkenteni kell Németország gazdasági függőségét a tekintélyelvű országoktól. Az Oroszországból importált energia és műtrágya példája azt mutatja, hogy „despotáktól tettük magunkat függővé” – mondta. Hozzátette: nem lehet a háború összes következményét felszámolni, így az áremelkedések sem fognak gyorsan eltűnni. Ez a fogyasztókra nézve azt jelenti, hogy „sajnos sok minden még hátravan”.

Ősszel és télen az élelmiszerek további drágulására kell számítani,

mert lejárnak az élelmiszeripari cégek hosszú távú energiabeszerzési szerződései, és majd csak az új, időközben jelentősen megemelkedett áron jutnak energiához, a különbözetet pedig a fogyasztókra hárítják.

A Zöldek politikusa hetek óta sürgeti, hogy a drágulás miatt szállítsák le átmenetileg nulla százalékra egyes gyümölcsök és zöldségek, mindenekelőtt a hüvelyesek áfáját. A legkisebb koalíciós partner, a liberálisok (FDP) által elutasított javaslatról a keddi interjúban azt mondta, hogy ismeri az ellenérveket, amelyek szerint az áfa kivezetése nem kellően célzott támogatás és túlságosan költséges, „de a kritikusoknak azt is meg kell mondaniuk, hogy mi lenne a jobb alternatíva”. Jelezte, hogy akár ellenzéki pártokkal is hajlandó együttműködni. Mint mondta, vitathatatlan, hogy az áfarendszer felülvizsgálatra szorul, és ezt a feladatot pártokon átívelő módon kell megoldani. Ha ennek a munkának az alapelve „a logika, az egyszerűség és a fenntarthatóság”, akkor „gyorsan meg is érkezünk az én javaslatomhoz” – mondta a Zöldek legbefolyásosabb politikusai közé tartozó miniszter.

Cem Özdemir német mezőgazdasági és élelmezési miniszter.Fotó: Moritz Frankenberg / dpa Picture-Alliance via AFP

Cem Özdemir a többi között arról is szólt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékosan okoz éhínséget, „fegyverként használja az éhezést”, és nem csupán ki akarja iktatni Ukrajnát mint az egyik legnagyobb élelmiszer-exportőrt, hanem ki akarja terjeszteni befolyását az úgynevezett globális délen.

Kifejtette, hogy az orosz elnök „megpróbálja destabilizálni a nemzetközi közösséget”, és újabb migrációs hullámokat akar elindítani, arra számít, hogy „a szegényebb országokból hozzánk jönnek majd az emberek”.

Vlagyimir Putyin így járt el Szíriában is, „de téved, ha azt hiszi, hogy zsarolhatók vagyunk” – mondta Özdemir.

Németországban a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) legutóbbi adatai szerint az élelmiszerek fogyasztói ára májusban 10,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez a legmagasabb érték az ország újraegyesítése (1990) óta. A drágulás részben az ukrajnai háború következménye. Ugyanakkor az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek termelői és ipari ára már a háború kitörése előtt is meredeken emelkedett, elsősorban az energia drágulása, a műtrágyaárak robbanásszerű emelkedése, valamint a koronavírus-világjárványból fakadó termelési és szállítási zavarok miatt.