Vlagyimir Putyin orosz elnök azt érte el, amire a legkevésbé vágyott: a NATO északkeleti szárnya nagymértékben erősödik majd Finnország és Svédország várható csatlakozásával. Ez több szempontból is igen kedvezőtlenül érinti Moszkvát.

E térség – a Kola-félsziget, Murmanszk, Szeverodvinszk/Arhangelszk – az orosz haditengerészeti flotta, kiváltképpen a stratégiai atomütőerő legfontosabb komponense,

az interkontinentális ballisztikus rakétákat hordozó atom-tengeralattjárók legfőbb támaszpontja. Itt található néhány haditengerészeti, hadiipari kulcsvállalat központja is.

Felkészültek az oroszokra

Az Oroszországi Föderáció (OF) számára különösen előnytelen, hogy az eurázsiai nagyhatalom és a NATO-tagállamok határvonala az 1340 kilométeres finn–orosz határral több mint a kétszeresére hosszabbodik. Ez jelentős átrendezést követel meg az OF haderejétől, beleértve a mobil stratégiai támadófegyverek áttelepítését. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a balti, észak-európai térséghez közel lévő lengyelországi Redzikowóban vélhetőleg már ez év végén hadrendbe állítják az amerikai rakétavédelmi rendszer (Aegis Ashore) fontos támaszpontját, akkor még inkább főhet az orosz stratégiai tervezők feje.

Fotó: Anadolu Agency

A finnek és a svédek belépésével az észak-atlanti katonai szövetség nagyon gazdag – és a magas életszínvonalukat nem a természeti erőforrásaiknak, hanem lakóik kemény munkájának köszönhetően elért – tagokkal gyarapodik. Mindkét állam fegyveres erői igen jól kiképzettek, felszereltek, s a szerkezetüket úgy alakították ki, hogy a legfőbb feltételezett ellenféllel, Oroszországgal szemben helyt tudjanak állni. Emellett nagyon fejlett hadiiparuk van, amely egy fegyveres konfliktus esetén a hátországban fontos támasz. (Aktuális példa: a cseh hadiipar komoly segítséget nyújt az ukránoknak azzal, hogy javítja a harci cselekményekben megsérült vagy szervizelendő haditechnikai eszközeiket.)

Kötelező katonaság

Az 5,5 millió lakosú Finnországban a férfiak számára kötelező a katonai szolgálat – hatalmas hadi potenciált jelent a több mint 900 ezer tartalékos.

A szomszédos svédeknél is előírás a katonáskodás, de a több mint tízmilliós lélekszámú országban évente körülbelül négyezer behívót kézbesítenek az egyéves szolgálatra. Ez az érintett korosztály fiatal férfiainak mindössze a 4 százaléka. Emiatt a kétszer nagyobb népességű Svédországban a tartalékosok száma a finneknél rendelkezésre állókénak csupán a néhány százaléka.

A svédek a hidegháború korszakában harminc légi támaszpontot birtokoltak, az övék volt a világ negyedik legjelentősebb légiereje (ez utóbbi ma is számottevő). Akkoriban saját atomfegyverprogramot is indítottak, azonban a bevethető eszközökig nem jutottak el. A tervek szerint 100 taktikai nukleáris fegyvert hoztak volna létre. A projektet az 1960-as években állították le, részben forráshiány, részben az akkori ellenzék ellenállása miatt. Svéd mintára – az északi ország forrásai szerint – a svéd gyártmányú magyar JAS–39-es Gripenek pilótái is tanulják az autópályák egyes szakaszain a landolást-felszállást, az üzemanyagnak és a fegyverzetnek a sztrádák mentén mozgó teherautó-bázisokból való pótlását.

Energiafüggés nélkül

Svédország egy hajszállal gazdagabb az egy főre jutó GDP-t nézve, mint Finnország. Mindkét állam legfontosabb külgazdasági partnere Németország. A svédeknél ez a kötődés valamivel gyengébb, mert meghatározó exportpartnerük 2019-ben Norvégia volt. A finneknél szembetűnő a külkereskedelemben az energiahordozó-függőség. Az utolsó „békeévben” (2019-ben, a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború előtti időszakban) a második legfontosabb importpartnerük Moszkva volt.

Ez azt jelenti, hogy Helsinki számára lesz a keményebb dió pótolni a kieső oroszországi energiahordozókat, mindenekelőtt a földgázt. A finnek már léptek: az észtekkel együtt bérelnek egy tengeri úszó, cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó-visszagázosító terminált, amely Finnországban működik majd, és a légnemű nyersanyag egy részét tenger alatti vezeték fogja átvinni Észtországba. (Már van egy kis, 2016 óta működő cseppfolyósító állomás Poriban.)

A svédeknek nincs LNG-fogadó állomásuk, és nem is nagyon szorulnak rá. A földgáz az energiahordozó-palettájukon mindössze két százalékot foglal el. Finnország energiamérlegében e nyersanyag súlya öt százalék, és gyakorlatilag a teljes mennyiséget az oroszoktól importálták, mielőtt ez év májusában – vélhetőleg megtorlásként Helsinki NATO-csatlakozási szándéka miatt – Moszkva leállította irányukban a gázszállítást.

Török aggályok

Recep Tayyip Erdoğan török elnök a múlt héten bejelentette, hogy nem ismeri el legitim vezetőnek Kiriákosz Micotákisz görög kormányfőt, s nem is hajlandó találkozni vele az ez évre tervezett csúcson. Ankara ezzel tovább mélyítette a NATO bővítésével kapcsolatos belső válságot. Erdoğan ezenkívül azzal vádolja Finnországot és Svédországot, hogy kapcsolatot tartanak fenn kurd milíciákkal, amelyek szerinte biztonsági kockázatot jelentenek hazája számára.

A múlt héten Görögországot is azzal vádolta, hogy „terroristáknak” ad menedéket. A török elnök azt követően akadt ki Athénra, hogy Micotákisz washingtoni látogatása alkalmával azért lobbizott, hogy az amerikaiak ne adjanak el F–16-os vadászgépeket Törökországnak, mondván: az folyamatosan megsérti légterét. A török vadászgépek modernizációja sürgető, ugyanakkor Ankarát kidobták a fejlettebb technikát képviselő F–35-ösökkel kapcsolatos programból, miután olyan orosz rakétarendszereket vásárolt, amelyekkel NATO-gépeket is le lehet vadászni. Elemzők szerint az ugyanakkor nem valószínű, hogy Törökország ténylegesen blokkolná a két északi tagjelölt csatlakozását, inkább csak a saját fontosságát igyekszik növelni a szövetségen belül.