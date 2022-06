Az Egyesült Államokban egyre súlyosabb mértéket ölt az ópiátválság, mely évről évre egyre több áldozatot követel az országban. Noha a járványszerű visszaélések hátterében álló gyógyszergyártó cégek rendkívüli mértékű bírságokkal vezekeltek, ám a The New York Times írása rámutat, hogy a drogok terjesztésében a világ egyik legnagyobb presztízsű, Magyarországon is jelen lévő tanácsadó cége, a McKinsey & Company is kulcsszerepet játszott.

Természetesen a McKinsey sem kerülhette el a büntetéseket, így egy tavaly februári peren kívüli egyezség keretében 573 millió dollárt fizetett a bűnösség elismerése nélkül. A The New York Times írása a cég ellen indított eljárások kapcsán nyilvánosságra hozott iratokat vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy

a tanácsadó az ellátási lánc szinte minden elemével kapcsolatban állt, az ausztráliai máktermesztőktől egészen az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügynökségig (FDA), sőt később a járvánnyal szembeszálló hatóságokig.

A számára receptre felírt ópiátok dobozaiból készített szobrot egy tüntető

A dokumentumok többek között a cég több mint 15 éves levelezését, ügyfelek részére készített prezentációkat, táblázatokat és más iratokat tartalmaz, melyekből kiderül, mennyire fontos szerepe is volt a járvány elharapózásában a tanácsadónak, mely

többek között a narkotikumok terén szerzett széleskörű tapasztalataival hirdette magát.

A McKinsey tevékenysége, melynek keretében az OxyContin gyártója, a Purdue Pharma eladásait segítette eddig is ismertek voltak, újdonság viszont az, hogy a szernél kétszer erősebb Opanát gyártó Endo számára is adtak tanácsokat. Miután kiderült, hogy annak visszaélésszerű használata vérrögöket okoz és az Endo igyekezett visszafogni a szer marketingjét,

a McKinsey-vel közösen kidolgozott, hónapokkal később elindított új kampány radikálisan növelte a szert hirdető orvoslátogatók számát.

Noha a tanácsadó kiemelkedő hatást gyakorolt a Purdue gyakorlatára, közben a generikus ópiátok legnagyobb gyártóját, a Mallinckrodtot is ellátta javaslataival. A McKinsey akkor is igyekezett segíteni a gyógyszergyártóknak, amikor a kormányzat is észrevette a probléma súlyát, és igyekezett fellépni a visszaélések ellen, jelentősen csökkentve az orvosok által felírt receptek számát. Ez többször is ahhoz vezetett, hogy erősebb szerekre váltást javasolt a tanácsadó.

Miután az FDA nem engedélyezte 2008-ban, hogy a Purdue az OxyContin új változatát piacra dobja,

a McKinsey nyújtott segítő kezet, ami 2010-ben eredménnyel is járt, már csak azért is, mert a szabályozó hatóság is a cég ügyfele volt.

Az Endo később az Opana visszaélésre nem alkalmas változatát kívánta piacra dobni, ám az FDA szerint az új kiszerelés nem hozott javulást. Ennek ellenére az engedélyt 2012 elején kiadták, igaz a visszaélésre nem alkalmas címke nélkül.

Az új kiszerelésben található töltőanyag volt az, ami később vérrögök kialakulásához vezetett azok körében, akik injekcióval adták be maguknak a szert. Az FDA szerint ráadásul pont ez az új változat vezetett ahhoz, hogy a használók az orrba szívás helyett a fecskendőre váltottak. A baljós hírek hatására az Endo élén is váltás történt,

az új vezérigazgató pedig a McKinsey gyógyszeripari részlegétől érkező Rajiv De Silva lett,

aki a pennsylvaniai cég székhelyét gyorsan áttette Írországba adózási előnyök kihasználása céljából.

Az ópiátokat gyártó cégek komplex ellátási láncok segítségével képesek a termelésre, a tanácsadó azonban itt is kulcsszerepet játszott. Az alapanyagok terén a piac többségét a Johnson & Johnson leányvállalata kontrollálta, míg a feldolgozást egy másik Johnson & Johnson leány, a Noramco és a generikus Mallinckrodt vezette. A McKinsey ezen cégek részére is adott tanácsokat. 2009-ben az egyik, Johnson & Johnson számára készített prezentáció a Narkotikum-franchise értékének maximalizálása címet viselte.

A Mallinckrodtot a termelés optimalizálásában és az alapanyagok hatékonyabb felhasználásában segítette a tanácsadó, de a Walmarttal és a CVS-sel folytatott támogatásokra is ők készítették fel a gyógyszergyártót. A kábítószerelleni hatósággal (DEA) való jó viszony fenntartását és a magasabb gyártási kvóták párhuzamos elérésének útját is a McKinsey egyengette a dokumentumok szerint. A gyógyszergyártóhoz 2014-ben igazgatóhelyettesnek fel is vették a tanácsadó egyik partnerét, Frank Scholzot.

A McKinsey számára azonban Da Silva érkezése az Endo élére jelentett különösen nagy lehetőséget, ami orvoslátogatók tömegének kiképzésével járt. A tanácsadó az orvosokkal konzultálva különböző szegmenseket hozott létre, melyeket különböző taktikával javasolt meggyőzni. Az egyik ötletük az OxyContin felírásától ódzkodó orvosok véleményének megváltoztatása volt, mely többszáz millió dolláros profitot hozhat. Rábeszélésükre külön taktikát is kidolgoztak.

Miután a kormány is igyekezett fellépni a túl sok receptet felíró orvosokkal és az ópiátjárvánnyal szemben, a McKinsey azt javasolta, hogy a gyógyszergyártók kettőzzék meg erőfeszítéseiket és kezdjenek a kevesebb receptet kiadó orvosokkal is foglalkozni. Ugyanakkor 2017-től a tanácsadó már több biztosító, önkormányzat, egészségügyi szolgáltató, város vagy állam számára is végzett munkát, melynek keretében az ópiátjárvánnyal szembeni fellépést segítették. Ez azonban nem járt azzal, hogy a gyógyszergyártókkal megszűnt volna a kapcsolat.