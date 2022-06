Az Egyesült Arab Emírségek a megújuló energiatermelés finanszírozásának szép lassan az egyik vezetőjévé válik, miután az olajhatalom igyekszik megtartani vezető szerepét a fosszilis tüzelőanyagok korát követően is – írja a The Wall Street Journal.

Az arab ország a tavaly novemberi glasgowi klímacsúcs óta 400 millió dollárt ígért arra,

hogy fejlődő országokat segítsen a tiszta energiára történő átállásban és valamint 2035-ig mintegy 100 millió afrikai lakos zöld áramelérését segíteni kívánja.

Fotó: KARIM SAHIB / AFP

Az öbölmenti állam az Egyesült Államokkal közösen 4 milliárd dollárt kíván összekalapozni, hogy azt olyan,

a mezőgazdaságot és az élelmiszertermelést átalakító technológiákba fektesse, melyek mérséklik a klímaváltozás hatásait.

Az Emírségek tisztviselői nem csupán az ország olajfüggő gazdaságának diverzifikálását, de a diplomáciai lehetőségek bővülését is várják a lépéstől. Az ország nemzeti vagyonkezelője, a Mubadala Investment Co. már így is több mint 20 milliárd dollárt költött megújuló projektekre, mióta 2006 óta megkezdte a befektetéseit a szektorban. Bár ez magasabb a legtöbb ország vagyonkezelője vagy a nyugdíjalapok által befektetett összegnél, kevesebb annál, mint amit az ország olajipari befektetésekre költött ezen idő alatt.

Az évtized végéig az olajhatalom világszerte mintegy 100 gigawattnyi megújuló energia termelésére képes infrastruktúrát szeretne létrehozni otthon és külföldön, ami jelenlegi termelésének és vállalásainak a négyszerese. A cél elérése érdekében a kormány a nemzeti olajtársaságot valamint az áramszolgáltatót is tulajdonossá teszi a Mubadala megújuló energiával foglalkozó részében, a Masdarban.

Fotó: MARWAN NAAMANI / AFP

Szultan al-Dzsaber, az ország klímakövete és ipari valamint fejlett technológiaügyi minisztere szerint a váltás csak azokkal a szénhidrogén termelőkkel közösen lehetséges, melyek segítik menedzselni az átállást a tiszta energiákra. Ezért az olajra és a gázra mint a jövőbe mutató hídra érdemes szerinte tekinteni.

Mindezzel az amerikai klímakövet, John Kerry is egyetért, aki szerint a Emírségekhez hasonló olajtermelő országok lépései fontos üzenetet is közvetítenek társaik számára.

Az arab ország lépései akkor jönnek, amikor Abu Dzabi és az Egyesült Államok szembekerült egymással az Ukrajnával szembeni orosz invázió kapcsán.

Noha az Emírségek arra ösztönzik OPEC-béli társaikat, hogy növeljék olajtermelésüket, az oroszokkal szembeni szankciókat nem hajtják végre, sőt örülnek az országba érkező orosz tőkének is.

A tiszta energiára szánt pénzek mellett azonban nincs hiány az olaj- és gázipari befektetésekből is, melyekre 2016-2021 között az ország 9,5 milliárd dollárt költött. A Mubadala így a Qatar Investment Authority mögött a második legnagyobb állami tulajdonú befektető a szektorban.

Noha az arab ország esetében a zöld befektetések értéke mind a hat évben alulmúlta az olajipari, „fekete” befektetések értékét, globálisan tavaly már fordított volt a helyzet, így az állami és nyugdíjalapok már háromszor több pénzt költöttek zöld befektetésekre.

Mindazonáltal a Masdar befektetései diplomáciai szempontból is jól jöhetnek, és számos országot segíthetnek a klímacélok elérésében, különösen, hogy a nagy nyugati cégek is zöldfülűnek számítanak a nagyléptékű megújuló projektek kivitelezésében.

Az állami alap a hónap során Azerbajdzsánnal egy 4 ezer megawattos szélerőmű, napenergia és zöld hidrogén kapacitásról szóló megállapodást írt alá,

mely további 6 ezer megawattnyi kapacitás hozzáadását is lehetővé teszi. Májusban Dzsaber Indiában tett ígéretet arra, hogy segíti a hindu országot abban, hogy elérje a 2030-as, 450 gigawattnyi kapacitást előirányzó céljának elérésében. Áprilisban a Masdar Kirgizisztánban történő projektek lehetőségéről beszélt, követve az elmúlt években kötött iraki, marokkói, örmény és kazah megállapodásokat. Indonéziában pedig egy vegyesvállalat részeként vesznek részt egy 145 megawattos úszó naperőmű projekt kivitelezésében.

Tavaly novemberben az Emirátusok és az Egyesült Államok segítségével Jordánia és Izrael között megszülető megállapodás mellett bábáskodott,

melynek értelmében a Jordániában a Masdar részvételével kialakított naperőmű által termelt áramért cserébe Izrael megvizsgálja, hogy képes-e a tengervíz sótalanítása után vízzel ellátni Jordániát. Tekintve, hogy Izrael és az Emírségek csupán 2020-ban normalizálták a kapcsolatokat, ez nagy előrelépés.

Noha a megújuló energia terén Abu Dzabi is ütközött akadályokba – különösen a nagy pénzügyi válság után – mára már a Nemzetközi Megújuló Energiaügynökség állandó székhelye is az országban található, ami az egyik legnagyobb egy helyszínre telepített napenergia erőműnek is otthont ad.