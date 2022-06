A horvát műszaki egyetemek valóságos high-tech inkubátorházként működnek, ahonnan gyakran kerül ki egy-egy forradalmi ötlettel előrukkoló alkotógárda vagy egyén. Világhírnevet szerzett például az elektromobilitást forradalmasító zseni, Mate Rimac, aztán az egyik legelterjedtebb kriptopénztárca horvát kiötlője, majd a Nanobit mobilalkalmazással előrukkolt csapat is. Most az eszéki kis Orqa cég került médiafókuszba, hiszen a 2018-ban, startupként indult, három mérnök által létrehozott vállalat megalkotta a világ legfejlettebb FPV-drónját.

Az FPV az angol first-person view (azaz első személyű nézet) rövidítése; azt jelenti, hogy a drónpilótáknak ugyanolyan látványban van részük, mintha a repülő tárgyban ülnének. Azt látják egy videószemüvegen keresztül, amit a drón szeme (kamerája), mégpedig valós időben.

A piacon lévő többi technológia is fél másodpercen belüli kommunikációra képes, ám az a fél szekundum katonai vagy ipari felhasználás esetén rengeteget számíthat.

Az Orqa videószemüveges drónjait imádja a világ. A limitált példányszámban piacra dobott apró repülőket a glóbusz számos pontján használják – például az osztrák államfő egy tenyérnyi drónjuk segítségével mutatta be az interneten a Hofburgban lévő hivatalát a pincétől a padlásig.

Fúzió egy nemzetközi céggel

Az eszéki társaság az alapítása óta együttműködött az FPV-drónok világának egyik legismertebb szereplőjével, a svájci ImmersionRC-vel. Ennél a bő egy évtizede Hongkongban is bejegyzett, a fejlett elektronikára specializálódott vállalatnál gyártották az alkatrészeket az Orqa számára. A kooperáció olyan szorossá vált, hogy a horvátok nemrégiben felvásárolták partnerüket, de az ImmersionRC igazgatója, Anthony Cake megkapta a közös cég negyedét; a társaságnak így négy, egyforma részesedést birtokló tulajdonosa lett.

Az üzlet pénzügyi részéről nem nyilatkoztak. Céljuk, hogy egy olyan üzemet hozzanak létre Eszéken, ahol akár havi ötezer terméket is le tudnak majd gyártani. E projekt stratégiai jelentőségét az adja, hogy az eszéki lesz az egyetlen dróngyártó, amelynek a produktumai teljes egészében Európában készülnek, kínai komponensek nélkül.

A katona átlát a falon

A horvát drónfejlesztők találmányai iránt a hadiipar is érdeklődik. Az Orqa egy észt céggel közösen tavaly megalapította a Defensphere nevű startupot. Ez Vegvisir néven olyan „mindenlátó” rendszert fejleszt, melynek segítségével ki lehet látni a páncélozott jármű falán keresztül. A tank legénységének – vagy akár egy bunkerben ülő katonának – a videószemüvege a kinti világ teljes panorámáját mutatja, hiszen nemcsak előre, hanem hátra és fölfelé is lát, az akadályok mögé is „benéz”, így akár tíz kilométer távolságra is meg lehet tervezni a harci taktikát.

A rendszer – amely megkönnyíti az ellenséges erők felderítését, lehetővé teszi a célpontok pontos bemérését és a gyors reagálást – a külső kamerák, szenzorok és a drónok képeit szintetizáló algoritmusokon alapul, s éjjel-nappal valós idejű vagy minimális késleltetésű képet közvetít. A prototípust nyárra, a párizsi Eurosatory fegyveripari kiállításra igyekeznek elkészíteni.

A horvát dróntechnológia iránt azért is mutat érdeklődést a hadsereg, mert a hivatalosan elérhető adatok szerint adriai szomszédunknak csupán 26 (izraeli gyártmányú) megfigyelő robotrepülője van.

Ezek közül hat nagy hatósugarú Aeronautics Orbiter, a többi pedig kis hatókörű, Skylark I gép. Utóbbiakkal főleg a határt illegálisan átlépőket, illetve a Pirani-öböl környékén, a vitatott tengerterületen halászó szlovén hajókat figyelik. Zágráb jobboldali kormánya az Európában dúló háború miatt mindenképp szeretné bővíteni a pilóta nélküli repülőgépeinek a flottáját. Ezt elsősorban további izraeli drónok beszerzésével tervezi, de a saját technológia minden bizonnyal előnyt élvezne egy potenciális beszerzés esetén.