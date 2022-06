A PwC 2022 tavaszán végzett globális felmérése szerint a fogyasztók továbbra is alkalmazkodnak az ellátási lánc zavaraihoz és a növekvő inflációhoz. A körülmények ellenére a vásárlók háromnegyede tervezi jelenlegi kiadási szintjének fenntartását vagy növelését a következő fél évben. Úgy tűnik, a világjárvány alatt kialakult fogyasztói szokások hosszú távon is velünk maradnak: az online vásárlás, az otthoni főzés, illetve a lakáson belül végzett szabadidős tevékenységek is beépültek a mindennapokba.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

A PwC 25 ország 9069 vásárlója körében végzett felmérésében a megkérdezettek többsége egyelőre megbirkózik a magasabb inflációval. Háromnegyedük arra számít, hogy a következő hat hónapban fenntartja vagy növeli kiadásai jelenlegi szintjét, emellett 47 százalékuk többet tervez költeni élelmiszerekre. Azonban a vásárlók több mint egynegyede számos, nem a mindennapi szükségletek kielégítését érintő kategóriában (vendéglátás, művészetek, kultúra, sport) tervezi kiadásai csökkentését.

A felmérésből kiderül az is, hogy a globális bizonytalanság és az ellátási lánc problémái miatt a fogyasztók többsége inkább a hazai termékekre fókuszál.

Tízből nyolc válaszadó hajlandó az átlagosnál magasabb árat fizetni a helyben vagy belföldön előállított termékekért.

Az egyes termékek hiányával vagy késedelmes szállítással szembesülő fogyasztók közül sokan készek változtatni fogyasztói szokásaikon igényeik kielégítése érdekében. Több mint egyharmaduk (37 százalékuk) a megszokotthoz képest más kiskereskedőhöz fordulna vagy átállna online vásárlásra az ellátási lánc okozta problémák kiküszöbölésére. Továbbá az online vásárlók közel egyharmada (29 százaléka) hajlandó lenne boltban beszerezni a szükséges árukat, 40 százalékuk pedig összehasonlító weboldalakon ellenőrizné vásárlás előtt a termékek elérhetőségét.

A vásárlási élménnyel kapcsolatban összességében az élelmiszerárak emelkedése volt a fogyasztók leggyakoribb problémája, amelyet a boltban (65 százalék) és az interneten (56 százalék) vásárlók is említettek.

A megkérdezett fogyasztók több mint fele állítja, hogy szinte mindig vagy gyakran tapasztalja az élelmiszerárak emelkedését.

Az ellátási lánc problémái szintén befolyásolták a vásárlási élményt. A vizsgált időszakban online a fogyasztók 43 százaléka, offline 37 százalékuk tapasztalta, hogy készlethiány miatt nem tudott megvásárolni egy terméket. A fogyasztók az online vásárlás esetén a hosszabb szállítási időt (42 százalék), bolti vásárlás esetén a hosszabb sorban állást és a megnövekedett forgalmat (36 százalék) is nehézségként említették.

A fogyasztók a koronavírus-járvány következtében változtattak életmódjukon, vásárlási szokásaikon és úgy tűnik, ezeknek az új szokásoknak jelentős része hosszú távon is megmarad, sőt a következő hat hónapban még inkább erősödni fog. A megkérdezettek 63 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a világjárvány hatására többet vásárolt az interneten. A válaszadók fele többet főzött otthon, míg 50 százalékuk több időt töltött otthoni szórakozással, szabadidős tevékenységgel.

A jövőre nézve a fogyasztói szokások hasonlóan alakulnak:

a megkérdezettek fele számít arra, hogy többet vásárol majd online

– ez az arány az Y generáció (58 százalék), valamint a Z generáció (57 százalék) körében a legmagasabb, míg a baby boomerek (32 százalék) és az X generáció (42 százalék) tagjai között alacsonyabb. Emellett a válaszadók közel fele (46 százaléka) a járványtól függetlenül is többet főzne otthon a jövőben, 41 százalékuk pedig több otthon végezhető szabadidős tevékenységet tervez. Ezenfelül a válaszadók 22 százaléka kevesebbet vásárolna fizikai üzletekben.