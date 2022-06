Ismét lecsapott Biden szankciós baltája, sorra tiltják ki az oroszokat

Újabb szankciókat vetett ki csütörtökön az Egyesült Államok orosz üzletemberekkel és kormánytisztségviselőkkel szemben az ukrajnai hadművelettel kapcsolatban. Az amerikai pénzügyminisztérium és külügyminisztérium közösen jelentette be a nap folyamán a Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéhez tartozó újabb személyek elleni bűntetőintézkedéseket.

Szankciós listára került egyebek között Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, Vitalij Szavaljev közlekedési miniszter, Makszim Resetnyikov, gazdaságfejlesztési miniszter, Irek Fajzullin, építési és lakásügyi miniszter, és Dmitrij Grigorenko miniszterelnök-helyettes, valamint a Putyin bizalmasának, illetve offshore vagyonkezelőjének tekintett Szergej Roldugin csellóművész és felesége, Jelena Mirtova is.

Büntetőintézkedésekkel sújtottak további öt oligarchát, köztük Alekszej Mordasov milliárdost, a Szeversztal acélipari óriás és a Nord Gold aranykitermelő tulajdonosát, valamint családját is. Mindemellett lefoglaltak az orosz elnökkel kapcsolatba hozható további jachtokat. Az amerikai pénzügyi tárca tájékoztatása szerint az orosz zászló alatt hajózó Graceful és a Kajmán-szigeteki zászló alatt hajózó Olympia nevű jachtokról van szó, amelyeken Putyin többször is utazott egyebek között Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök társaságában. A minisztérium ezen felül további két jachtot is azonosított, amelyeket Putyin használt és egy szankciókkal sújtott orosz vállalkozás tulajdonában vannak.

Szankciós listára került a monacói Imperial Yachts nevű cég, amely lehetővé teszi ügyfeleinek, a többi között luxusjachtokkal rendelkező orosz oligarcháknak, hogy kikölcsönözzék a hajókat, amikor azok éppen nincsenek használatban. A büntetőintézkedések egy légitársaságot is sújtanak, amely állítólag olyan ügyletben vett részt, aminek során repülőgépeket adtak át egy offshore társaságnak kijátszva ezzel a nyugati szankciókat.

Az amerikai pénzügyminisztérium mindemellett saját szankciós lajstromára helyezett 71 orosz és fehérorosz céget gyakorlatilag elvágva őket bizonyos amerikai gyártmányú műszaki cikkek, illetve szoftverek beszerzésétől.