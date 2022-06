Itt a válság biztos jele: az USA-ban már drágább a benzin, mint a sör

A Moody's arról ír, hogy két forgatókönyv is van az üzemanyagár alakulásával kapcsolatban. Az egyik az optimista előrejelzések szerint az energiaárak emelkedése hamarosan eléri a csúcsot, ami azt jelentené, hogy a benzin drágulás is megállhat, akár még csökkenés is jöhet.

A pesszimista előrejelzések viszont arról szólnak, hogy ez az 5 dolláros ár még csak a jéghegy csúcsa.

Abban az esetben, ha a kitermelő országok nem tudnak több fosszilis energiahordozót a piacra önteni a globális energiaválság nem oldódik meg és az üzemanyagár tovább fog emelkedni. Ebben az esetben nincs kizárva, hogy

az idei év második felében egy gallon benzinért a tengerentúlon akár 6 vagy 7 dollárt is elkérhetnek majd.

Ez már az a szint, ami átlépné a pszichológiai küszöböt és erősen befolyásolná a fogyasztói hangulatot, ami az egész gazdaságba átgyűrűzhet. Amennyiben a 6 dolláros gallononkénti ár megvalósul az 0,4 százalékponttal csökkentheti az Egyesült Államok GDP növekedését a harmadik negyedévben. Ez azt jelenti, hogy a tervezett 3,6 százalék helyett csak 3,2 százalékkal bővülne az ország gazdasága. Az idei utolsó negyedévben viszont már 1,2 százalékkal is visszafoghatják a benzinárak a növekedési ütemet.

A Moody's azt írja, hogy a csökkenés a reálfogyasztási kiadások függvénye. Az USA fogyasztói árai az előrejelzések szerint 2022 első felében csúcsra érhetnek, majd fokozatos korrekció várható. Ezt a képet árnyalja az üzemanyagár emelkedése, ami az inflációt akár 8,3 százalékig gyorsíthatja a harmadik negyedévben.

A negyedik negyedévben már mérséklődhet a fogyasztói árak növekedési üteme, de még így is 7,3 százalékról beszélnek az elemzők, ami majdnem másfél százalékkal magasabb, mint azt korábban várták. Összességében 2022 égészt nézve 7,8 százalékos infláció sincs kizárva. Ezeket az adatok a 6 dolláros gallononkénti árral számolva közölte a Moody's. Amennyiben a benzin a 7 dollárt is eléri, akkor a GDP növekedése 3,1 százalékra esik vissza a harmadik negyedévben és 1,1 százalékra a negyedikben. Az inflációt a 7 dolláros szint 8,6 százalékra gyorsíthatja a harmadik és 7,7 százalékra a negyedik negyedévében 2022-nek.

Patrick De Haan, a GasBuddy kőolajelemzési részlegének vezetője szerint az idei nyáron hatalmas lesz a felfordulás az energiaválság miatt. A szakértő úgy látja, hogy a koronavírus utáni szabad nyáron rengetegen fognak útra kelni, de az országnak nincs elég üzemanyag készlete, hogy kiszolgálja a keresletet. Ráadásul a benzin drágulása átgyűrűzik számos más ágazatba, így alapvetően hajtja az inflációt. Patrick De Haan azt is kiemelte, hogy elérkezett az elképzelhetetlen az USA-ban, hiszen

az energiaválság odáig fajult, hogy ma már drágább egy gallon benzint venni, mint egy Bud Light sört.